Пральна машина і величезний дисплей у кабіні: Geely готує електровантажівку в конкуренти Tesla Semi

Відділення Yuancheng Automobile китайського автогіганта Geely розробило екологічно чистий вантажівка, який багато в чому виглядає краще тягача Tesla Semi.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на MyDrivers.

Вантажівка, що отримала експортне ім'я Homtruck відрізняється футуристичним дизайном екстер'єру з клиноподібною кабіною, електронними дзеркалами заднього виду і обтічними формами, що забезпечують коефіцієнт лобового опору 0,35.

У салоні встановлено рульове колесо, що нагадує штурвали машин Формули - 1 і величезний дисплей, що розтягнувся на всю ширину передньої панелі. У задній частині обладнаний справжній житловий відсік з великим ліжком, кухонною зоною з холодильником, а також санвузлом з душем і туалетом. Є навіть пральна машина!

Але головною особливістю китайського вантажівки є силові установки. Їх пропонується відразу три: Гібридна, повністю електрична і метанольная. Остання, як стверджують розробники, не тільки екологічніше бензинових і дизельних агрегатів, але і дозволяє заощадити від 18 до 22 відсотків на рік на паливі.

Вироблятися Homtruck буде комерційним суббрендом Geely, іменованим Farizon Auto. Попередні замовлення на футуристичний вантажівка вже приймаються, на конвеєр модель відправиться в 2023 році. Якщо Tesla буде і далі зволікати з серійним випуском тягача Semi, то може і запізнитися.

Нагадаємо, що у Китаї стартувало виробництво електромобіля Zeekr 001. Це новий преміальний суббренд Geely, створений для випуску преміальних електромобілів, здатних конкурувати з Tesla.