Когда без дворника невозможен прогресс: в Таллине роботы-курьеры застряли в снежных заносах

В Таллине роботы-курьеры отважно пытаются преодолеть снежные заносы на тротуарах. Однако в силу своих небольших размеров эта миссия для них невыполнима.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Галины Морозовой.

Пользователь Facebook Галина Морозова разместила на своей страничке забавное видео, демонстрирующее беспомощность роботов-курьеров в Таллине в условиях снегопада. Миниатюрные беспилотники, выполняющие доставку товаров, не могут справиться с тонким слоем снега, покрывающим тротуары на улицах столицы Эстонии.

В Таллине роботы-курьреры стартапа Starship появились ранее в этом году. Они доставлюят заказы из интерент-магазинов и местных кафе. Поначалу доставка осуществлялась только в некоторые районы города, но постепенно планируется охватить всю столицу Эстонии.

Однако как видим, на пути прогресса встала погода: на заснеженных тротуарах компактные роботы с их маленькими колесами становятся беспомощными. Буксуют и, когда заканчивается заряд батареии, "умирают".

А вот если бы дврники из городской коммунальной службы работали бы расторопнее и своевременно ощищали бы тротуары от снега, все было бы иначе...

Напомним, стало известно, наскольок в Украине увеличилось количество электрокаров по состоянию на 1 декабря. За месяц парк машин на электротяге увеличился на 845 единиц.