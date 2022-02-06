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В тюрьму за 400 км/ч на безлимитном автобане: владельца Bugatti Chiron хотят осудить за лихачество

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Воскресенье 06 февраля 2022 16:46
В тюрьму за 400 км/ч на безлимитном автобане: владельца Bugatti Chiron хотят осудить за лихачество Bugatti Chiron (Фото: drive.net)
Автор: Константин Широкун

Чешскому бизнесмену Радиму Пассеру грозит уголовная ответственность за езду на гиперкаре Bugatti Chiron со скоростью свыше 400 км/ч по немецкому автобану. Его могут посадить в тюрьму на два года. Необычность ситуации в том, что на немецких автобанах нет ограничения скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на The Sun.

В июне 2021 года владелец Bugatti Chiron решил с ветерком проехаться по 10-километровому прямому участку автобана А2 недалеко от Виттенберга в Германии и выложить видео своего достижения в интернет. 1500-сильный гиперкар Bugatti Chiron разогнался до 417 километров в час, о чем свидетельствует видео.

Но среди тех 9 млн людей, кто посмотрел этот ролик, оказались и немецкие полицейские. В полиции земли Саксония-Анхальт сообщили, что отсутствие скоростного лимита на автобане вовсе не дает права двигаться с любой скоростью. По немецким законам водители обязаны двигаться с такой скоростью, чтобы транспортное средство постоянно находилось под контролем.

В случае с Chiron у полиции возникли сомнения, контролировал ли водитель дорожную обстановку. Полиция передала дело гонщика в прокуратуру. Если там чешского водителя признают виновным, ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, что женщина на Lexus протаранила в Киеве полицейский автомобиль-фантом. Но в тот же день машина вернулась на дороги.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали выпускать электромобили ЗАЗ. В зависимости от версии, запас хода составляет 100-230 км.

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