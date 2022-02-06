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У в'язницю за 400 км/год на безлімітному автобані: власника Bugatti Chiron хочуть засудити за лихацтво

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Неділя 06 лютого 2022 16:46
У в'язницю за 400 км/год на безлімітному автобані: власника Bugatti Chiron хочуть засудити за лихацтво Bugatti Chiron (Фото: drive.net)
Автор: Константин Широкун

Чеському бізнесменові Радіму Пасеру загрожує кримінальна відповідальність за їзду на гіперкарі Bugatti Chiron зі швидкістю понад 400 км/год німецьким автобаном. Його можуть ув'язнити на два роки. Незвичайність ситуації у тому, що на німецьких автобанах немає обмеження швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на The Sun.

У червні 2021 року власник Bugatti вирішив з вітерцем проїхатися по 10-кілометровій прямій ділянці автобану А2 недалеко від Віттенберга в Німеччині та викласти відео свого досягнення в інтернет. 1500-сильний гіперкар Bugatti Chiron розігнався до 417 кілометрів на годину, про що свідчить відео.

Але серед тих 9 млн людей, хто подивився цей ролик, виявилися і німецькі поліцейські. У поліції землі Саксонія-Ангальт повідомили, що відсутність швидкісного ліміту на автобані зовсім не дає права рухатися з будь-якою швидкістю. За німецькими законами водії зобов'язані рухатися з такою швидкістю, щоб транспортний засіб постійно знаходився під контролем.

У випадку з Chiron у поліції виникли сумніви, чи контролювавводій дорожню обстановку. Поліція передала справу гонщика до прокуратури. Якщо там чеського водія визнають винним, йому загрожує до двох років в'язниці.

Нагадаємо, що жінка на Lexus протаранила в Києві поліцейський автомобіль-фантом. Але в той же день машина повернулася на дороги.

Раніше ми повідомляли, що в Україні почали випускати електромобілі ЗАЗ. Залежно від версії, запас ходу становить 100-230 км.

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