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Ціна слова: Ford втратив мільйони доларів через помилки в брошурі спорткара Mustang

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Четвер 23 грудня 2021 14:50
Ціна слова: Ford втратив мільйони доларів через помилки в брошурі спорткара Mustang Спорткар Ford Mustang Mach 1 (Фото: Ford)
Автор: Олександр Мороз

Австралійський підрозділ компанії Ford виплатить штраф понад 3 мільйона доларів, щоб залагодити відносини з незадоволеними клієнтами. Всьому виною - помилки в описі спорткара Mustang Mach 1.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Motor1.

Колись спорткар Ford Mustang мешкав в основному в Північній Америці. Ситуація змінилася з виходом моделі поточного покоління, але виявилося, що експансія на світові ринки має зворотний бік. І далеко не приємний.

Ціна слова: Ford втратив мільйони доларів через помилки в брошурі спорткара Mustang

Річ у тому, що в різних країнах у моделі є відмінності у функціях і обладнанні. Судячи з усього, деякі ключові відмінності не були чітко доведені до відома покупців Mustang Mach 1 в Австралії - через це упущення Ford зазнав серйозних фінансових втрат.

Проблема зовсім не в машині - брошура описувала функції, недоступні для версії, що продається на місцевому ринку. Так, в описі говорилося, що у Mach 1 є адаптивний круїз-контроль, підсвічування дверних кишень, світлодіодні протитуманні фари, килимки Mach 1, задні датчики паркування і диференціал підвищеного тертя Torsen.

Але все це оснащення в "австралійському" Mach 1 відсутнє. Звичайно, відділення Ford Australia всіляко вибачалося за плутанину, але від розплати це його не врятувало.

Ціна слова: Ford втратив мільйони доларів через помилки в брошурі спорткара Mustang

Автовиробнику довелося запропонувати покупцям Mach 1 безліч додаткових послуг, включаючи безкоштовне планове обслуговування протягом трьох років і безкоштовний трек-день. Крім того, Ford зобов'язався відшкодувати кожному покупцю моральну шкоду в розмірі 5400 австралійських доларів ($4000) або викупити спорткар з повним відшкодуванням його вартості.

В Австралію було поставлено всього 700 Mustang Mach 1, але з урахуванням всіх витрат компенсаційний план Ford Australia склав близько 4,5 мільйонів австралійських доларів ($3,2 млн).

Додатково до всього, Австралійська комісія з конкуренції та захисту прав споживачів (ACCC) наклала на автовиробника штраф у розмірі 53 280 Австралійських доларів ($38 240 доларів США) за введення споживачів в оману щодо характеристик Mach 1 в чотирьох різних версіях брошури.

Нагадаємо, що кросовер Ford Kuga тепер можна придбати тільки з бензиновими силовими агрегатами. Автовиробник виключив з моторної лінійки 1,5-літрові та 2,0-літрові дизельні двигуни сімейства EcoBlue.

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