Дрон против камней и грязи: Ford показал необычный внедорожный ассистент

Беспилотник призван помочь автомобилю прокладывать самый легкопроходимый маршрут на бездорожье. Дрон привязывает трудности на рельефе к данным GPS и передает их на борт внедорожника.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Motor.

По задумке инженеров, дрон должен подниматься в воздух по команде водителя и анализировать поверхность, выискивая более простой маршрут – менее разбитую грунтовую дорогу параллельно выбранной, наименее острые и высокие камни и т.д.

Также водитель также может запустить беспилотник вперед на разведку, чтобы он определил тип рельефа. Таким образом удастся заранее понять, какой автомобиль лучше использовать для поездки по бездорожью: хватит кроссовера или нужно посылать подготовленный внедорожник

Такие дроні также будут полезны компаниям с большими автопарками. В качестве дополнительной возможности дрон может собирать данные о погоде в реальном времени.

Ранее сообщалось, что cамый дешевый кроссовер Renault представлен официально. Новинка оснащается 1,0-литровым бензиновым мотором.

Также мы писали, что в General Motors придумали дешевые электрозарядные станции на водороде. Электричество вырабатывается в водорожных топливных элементах.