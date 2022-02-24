Из-за пробок и очередей на АЗС в Киеве не могут доставить топливо в штатном режиме

Опубликована свежая информация по снабжению Украины автомобильным топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.

По состоянию на 10-30 утра ситуация такова:

Завод Укртатнафта работает в штатном режиме.

Беларусь поставки закрыла.

Из-за пробок АЗС не могут доставить топливо, выборка максимальная.

В целом ситуация под контролем. Так сеть АЗС "КЛО" сообщает:

Горючее есть, но спрос высок.

Свет есть, если выключат, есть генераторы.

Связь есть.



⠀

Несколько советов покупателям топлива:

Уважайте друг друга, сейчас тяжело всем.

Перебоев с оплатой картами пока нет, но на всякий случай имейте наличные деньги с собой.

Не просите сканировать карты лояльности (это дополнительная нагрузка на систему и занимает время). Вскоре система лояльности будет временно отключена.

Напомним, что на киевских автозаправочных станциях наблюдаются очереди из десятков автомобилей. В официальных аккаунтах сетей АЗС успокаивают и сообщают о том, что топливо есть.