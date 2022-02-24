Из-за пробок и очередей на АЗС в Киеве не могут доставить топливо в штатном режиме

Опубликована свежая информация по снабжению Украины автомобильным топливом.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна.
По состоянию на 10-30 утра ситуация такова:
В целом ситуация под контролем. Так сеть АЗС "КЛО" сообщает:
Горючее есть, но спрос высок.
Свет есть, если выключат, есть генераторы.
Связь есть.
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Несколько советов покупателям топлива:
Напомним, что на киевских автозаправочных станциях наблюдаются очереди из десятков автомобилей. В официальных аккаунтах сетей АЗС успокаивают и сообщают о том, что топливо есть.