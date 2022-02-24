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Через пробки та черги на АЗС у Києві не можуть доставити пальне у штатному режимі

Автор: Олександр Мороз

Опублікована свіжа інформація щодо постачання України автомобільним паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна.

Станом на 10-30 ранку ситуація така:

  • Завод Укртатнафта працює в штатному режимі.
  • Білорусь постачання закрила.
  • Через затори АЗС не можуть доставити паливо, вибірка максимальна.

В цілому ситуація під контролем. Так мережа АЗС "КЛО" повідомляє:

Пальне є, але попит високий.
Світло є, якщо вимкнуть, є генератори.
Зв'язок є.



Кілька порад покупцям палива:

  • Поважайте один одного, зараз важко всім.
  • Перебоїв з оплатою картками поки немає, але про всяк випадок майте готівку з собою.
  • Не просіть сканувати карти лояльності (це додаткове навантаження на систему і займає час). Незабаром система лояльності буде тимчасово відключена.

Нагадаємо, що на київських автозаправних станціях спостерігаються черги з десятків автомобілів. В офіційних акаунтах мереж АЗС заспокоюють і повідомляють про те, що паливо є.

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АЗС