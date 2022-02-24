Через пробки та черги на АЗС у Києві не можуть доставити пальне у штатному режимі
Автозаправна станція в Києві (Фото: РБК-Україна)
Опублікована свіжа інформація щодо постачання України автомобільним паливом.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна.
Станом на 10-30 ранку ситуація така:
- Завод Укртатнафта працює в штатному режимі.
- Білорусь постачання закрила.
- Через затори АЗС не можуть доставити паливо, вибірка максимальна.
В цілому ситуація під контролем. Так мережа АЗС "КЛО" повідомляє:
Пальне є, але попит високий.
Світло є, якщо вимкнуть, є генератори.
Зв'язок є.
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Кілька порад покупцям палива:
- Поважайте один одного, зараз важко всім.
- Перебоїв з оплатою картками поки немає, але про всяк випадок майте готівку з собою.
- Не просіть сканувати карти лояльності (це додаткове навантаження на систему і займає час). Незабаром система лояльності буде тимчасово відключена.
Нагадаємо, що на київських автозаправних станціях спостерігаються черги з десятків автомобілів. В офіційних акаунтах мереж АЗС заспокоюють і повідомляють про те, що паливо є.