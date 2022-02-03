Дороже Rolls Royce и Bentley: пикап Toyota продали за рекордные 700 тысяч долларов

Toyota собрала 1,2 миллиона долларов для своего фонда по поддержке паралимпийской сборной США на аукционе. Для этого компании понадобилось всего лишь пустить с молотка два первых серийных экземпляра пикапа Tundra новой генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Первым лотом благотворительного аукциона стал пикап Toyota Tundra в исполнении Capstone с номером кузова 001. Машина была продана за 700 000 долларов. Вслед за ней Tundra в обвесе TRD Pro с номером кузова 002 ушла с молотка за 550 000 долларов. Кроме самих машин победители аукциона получат целый набор фирменных сувениров и экскурсию в центр подготовки американских паралимпийцев.

Оба пикапа оснащены новой гибридной силовой установкой i-FORCE MAX, которая сочетает в себе 3,5-литровый бензиновый V6 с двойным турбонаддувом, небольшой электромотор и 10-ступенчатую автоматическую трансмиссию. Производительность новинки составляет 437 л.с. и 790 Нм. Интересно, что покупатели получат свои машины только через два месяца, в марте этого года.

Деньги, вырученные на аукционе, пойдут в Паралимпийский фонд США Toyota, созданный компанией для поддержки спортсменов-паралимпийцев сборной США. На сегодняшний день он поддержал более 340 спортсменов по всей стране. За все время своего существования фонд собрал в общей сложности 4,9 миллиона долларов. И продав лишь две машины, в эту копилку добавилось еще 1,2 млн долларов.

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