Дорогое удовольствие: первое знакомство с новым Nissan Qashqai на дорогах Украины

Популярный кроссовер Nissan Qashqai после смены поколений добрался до Украины. На старте продаж мы вживую познакомились с новинкой, которая разительно отличается от машины предыдущего поколения.
Чем удивил новый Qashqai в ходе первого знакомства на украинских дорогах, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.
Бестселлер и имиджевый локомотив марки – таким видят Qashqai в украинском представительстве Nissan, не скрывая, что делают на новинку большую ставку. А для покупателей это один из самых привлекательных кроссоверов в популярном компакт-сегменте. Автомобиль предыдущего поколения отличали сбалансированность потребительских качеств и цены. А что теперь?
Полноценный тест-драйв еще впереди, а пока – короткие заметки и впечатления в формате первого знакомства.
В новом поколении Nissan Qashqai выглядит намного ярче и даже, можно сказать, смелее. Бумеранги фар сочетаются с росчерками воздухозаборников в переднем бампере, а фактурные подштамповки на боковинах кузова придают силуэту динамичности. Такой автомобиль не потеряется в потоке и своим видом дарит водителю дополнительный заряд положительных эмоций.
Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина
А самое важное, что под новым кузовом – новое "железо". Теперь Кашкай базируется на платформе CMF-C. В габаритах машина подросла совсем немного (плюс 35 мм длины, плюс 20 мм базы), но при этом внутри стало заметно просторнее: салон на уровне плечей стал шире на 28 мм, также увеличилось расстояние между передними и задними сиденьями. Также вырос в объеме багажник – теперь он вмещает 504 литра.
Показательно, насколько интенсивно конструкторы боролись за оптимизацию веса. По сравнению с предыдущим поколением кузов удалось облегчить на 60 кг, что позволило без ущерба для общей массы усилить шумоизоляцию и установить новые системы безопасности и дополнительную электронику. И в сумме новый Кашкай потяжелел всего на 6 кг.
Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина
Моторы тоже новые. Точнее, двигатель один – но в двух вариантах мощности. Современный бензиновый турбомотор 1.3 DIG-T при рабочем объеме 1,3 литра может выдавать 130 или 150 л.с. в зависимости от настроек. В будущем в Украине появится и гибридная версия.
Младший вариант комплектуется исключительно "механикой" и предназначен для переднеприводной версии, а вот в паре со 150-сильным вариантом идет вариатор Xtronic – такой силовой агрегат может быть у передне- и полноприводного Кашкая.
Перед водителем – виртуальная приборная панель с диагональю 12,3 дюйма и проекционным 10,8-дюймовый дисплей. Кашкай, ты ли это? Да, это приметы нового времени, поэтому впервые в своей истории модель получила виртуальную приборку. Это в топ-версии, ну а в базе – классические аналоговые шкалы с 7-дюймовым экраном бортового компьютера.
Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина
Свидетельства того, что новый Qashqai практически перешел в более высокий класс, находишь везде – от адаптивных фар до современной медиасистемы с обилием функций.
А в топ-комплектации автомобиль щеголяет стильной кожаной обивкой салона, стеганой ромбиками, и аудиосистемой Bose c 10 динамиками. У передних сидений есть даже встроенный массаж!
Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина
А если убрать массаж, дорогую "кожу" и виртуальные приборы? Все равно в этом интерьере чувствуются добротность и уют. Иными словами, даже не в "топе" автомобиль заметно вырос по сравнению с предшественником. По эргономике, качеству отделочных материалов и общему впечатлению.
При этом даже в стартовой комплектации владелец Кашкая не будет обделен современной электроникой. Более того – по совокупности функций машина претендует на место одной из самых продвинутых в классе. Тут тебе и адаптивный круиз-котроль, и контроль рядности с мониторингом "слепых" зон, и система предупреждения фронтальных столкновений. Напомню, все это в "базе"!
Сразу успокою тех, кто переживает, что малокубатурный двигатель слабоват для Кашкая. Версия на 150 "сил", которую мне удалось опробовать по ходу ездовой презентации, продемонстрировала неплохой потенциал в сочетании со сбалансированностью ездовых качеств.
Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина
Резвый набор скорости, чувство уверенности в трассовых режимах 110-130 км/ч - ощущается, что создатели стремились привить характеру Кашкая драйверские нотки. Не последнюю роль в этом играет и модернизированный вариатор – благодаря дополнительному масляному насосу смена виртуальных передаточных чисел происходит быстрее.
Со 130-сильным мотором машина будет поспокойнее, но вялости точно не стоит ждать. Тем более что во всех комплектациях есть селектор режимов движения: можно неспешно и экономно ехать в Eco, а захочется живости – переключайся в Sport.
А еще порадовала подвеска. Даже на 19-дюймовых колесах (такими Кашкай оснащается в самой "богатой" комплектации Tekna+) машина не отталкивает излишней жесткостью: безболезненно "глотает" мелкие неровности и лежачих полицейских и оставляет маневр для выбора скорости на бугристом проселке.
Высокотехнологичный турботомор, обилие систем безопасности и продвинутая пользовательская электроника уже в базовом оснащении – все это неминуемо отразилось на цене. Если машина прежнего поколения стоила 820 тысяч гривен в максимальной комплектации, то новый Кашкай стартует с 724 тысяч за машину со 130-сильным мотором на "механике" и передним приводом.
Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина
Версия с вариатором комплектуется 150-сильным двигателем и обойдется в 846 тысяч гривен, а за полный привод придется заплатить минимум 988 тысяч. Ну а топовый Qashqai в комплектации Tekna+ со всеми наворотами (массаж, 19-дюймовые колеса, аудиосиcnема Bose) достиг отметки 1,17 млн гривен.
Кажется, что теперь Кашкай – дорогое удовольствие? Тут все зависит от того, на каком слове делать смысловое ударение. Тяговитый двигатель, просторный салон, приятный ездовой характер – все это превратит ежедневное пользование машиной в удовольствие.
Похоже, того же мнения придерживаются и покупатели. Из почти 80 людей, кто уже заказал новинку, большинство остановило выбор на двух самых дорогих комплектациях Tekna и Tekna+.