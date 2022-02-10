Дорогое удовольствие: первое знакомство с новым Nissan Qashqai на дорогах Украины

Популярный кроссовер Nissan Qashqai после смены поколений добрался до Украины. На старте продаж мы вживую познакомились с новинкой, которая разительно отличается от машины предыдущего поколения.

Чем удивил новый Qashqai в ходе первого знакомства на украинских дорогах, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

Бестселлер и имиджевый локомотив марки – таким видят Qashqai в украинском представительстве Nissan, не скрывая, что делают на новинку большую ставку. А для покупателей это один из самых привлекательных кроссоверов в популярном компакт-сегменте. Автомобиль предыдущего поколения отличали сбалансированность потребительских качеств и цены. А что теперь?

Полноценный тест-драйв еще впереди, а пока – короткие заметки и впечатления в формате первого знакомства.

Новый дизайн – новый Кашкай

В новом поколении Nissan Qashqai выглядит намного ярче и даже, можно сказать, смелее. Бумеранги фар сочетаются с росчерками воздухозаборников в переднем бампере, а фактурные подштамповки на боковинах кузова придают силуэту динамичности. Такой автомобиль не потеряется в потоке и своим видом дарит водителю дополнительный заряд положительных эмоций.

Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина

А самое важное, что под новым кузовом – новое "железо". Теперь Кашкай базируется на платформе CMF-C. В габаритах машина подросла совсем немного (плюс 35 мм длины, плюс 20 мм базы), но при этом внутри стало заметно просторнее: салон на уровне плечей стал шире на 28 мм, также увеличилось расстояние между передними и задними сиденьями. Также вырос в объеме багажник – теперь он вмещает 504 литра.

Показательно, насколько интенсивно конструкторы боролись за оптимизацию веса. По сравнению с предыдущим поколением кузов удалось облегчить на 60 кг, что позволило без ущерба для общей массы усилить шумоизоляцию и установить новые системы безопасности и дополнительную электронику. И в сумме новый Кашкай потяжелел всего на 6 кг.

Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина

Моторы тоже новые. Точнее, двигатель один – но в двух вариантах мощности. Современный бензиновый турбомотор 1.3 DIG-T при рабочем объеме 1,3 литра может выдавать 130 или 150 л.с. в зависимости от настроек. В будущем в Украине появится и гибридная версия.

Младший вариант комплектуется исключительно "механикой" и предназначен для переднеприводной версии, а вот в паре со 150-сильным вариантом идет вариатор Xtronic – такой силовой агрегат может быть у передне- и полноприводного Кашкая.

Интерьер и оснащение нового Кашкая

Перед водителем – виртуальная приборная панель с диагональю 12,3 дюйма и проекционным 10,8-дюймовый дисплей. Кашкай, ты ли это? Да, это приметы нового времени, поэтому впервые в своей истории модель получила виртуальную приборку. Это в топ-версии, ну а в базе – классические аналоговые шкалы с 7-дюймовым экраном бортового компьютера.

Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина

Свидетельства того, что новый Qashqai практически перешел в более высокий класс, находишь везде – от адаптивных фар до современной медиасистемы с обилием функций.

А в топ-комплектации автомобиль щеголяет стильной кожаной обивкой салона, стеганой ромбиками, и аудиосистемой Bose c 10 динамиками. У передних сидений есть даже встроенный массаж!

Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина

А если убрать массаж, дорогую "кожу" и виртуальные приборы? Все равно в этом интерьере чувствуются добротность и уют. Иными словами, даже не в "топе" автомобиль заметно вырос по сравнению с предшественником. По эргономике, качеству отделочных материалов и общему впечатлению.

При этом даже в стартовой комплектации владелец Кашкая не будет обделен современной электроникой. Более того – по совокупности функций машина претендует на место одной из самых продвинутых в классе. Тут тебе и адаптивный круиз-котроль, и контроль рядности с мониторингом "слепых" зон, и система предупреждения фронтальных столкновений. Напомню, все это в "базе"!

Как едет новый Ниссан Кашкай

Сразу успокою тех, кто переживает, что малокубатурный двигатель слабоват для Кашкая. Версия на 150 "сил", которую мне удалось опробовать по ходу ездовой презентации, продемонстрировала неплохой потенциал в сочетании со сбалансированностью ездовых качеств.

Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина

Резвый набор скорости, чувство уверенности в трассовых режимах 110-130 км/ч - ощущается, что создатели стремились привить характеру Кашкая драйверские нотки. Не последнюю роль в этом играет и модернизированный вариатор – благодаря дополнительному масляному насосу смена виртуальных передаточных чисел происходит быстрее.

Со 130-сильным мотором машина будет поспокойнее, но вялости точно не стоит ждать. Тем более что во всех комплектациях есть селектор режимов движения: можно неспешно и экономно ехать в Eco, а захочется живости – переключайся в Sport.

А еще порадовала подвеска. Даже на 19-дюймовых колесах (такими Кашкай оснащается в самой "богатой" комплектации Tekna+) машина не отталкивает излишней жесткостью: безболезненно "глотает" мелкие неровности и лежачих полицейских и оставляет маневр для выбора скорости на бугристом проселке.

Цена нового Nissan Qashqai в Украине

Высокотехнологичный турботомор, обилие систем безопасности и продвинутая пользовательская электроника уже в базовом оснащении – все это неминуемо отразилось на цене. Если машина прежнего поколения стоила 820 тысяч гривен в максимальной комплектации, то новый Кашкай стартует с 724 тысяч за машину со 130-сильным мотором на "механике" и передним приводом.

Фото: Сергей Мамин / Ниссан Украина

Версия с вариатором комплектуется 150-сильным двигателем и обойдется в 846 тысяч гривен, а за полный привод придется заплатить минимум 988 тысяч. Ну а топовый Qashqai в комплектации Tekna+ со всеми наворотами (массаж, 19-дюймовые колеса, аудиосиcnема Bose) достиг отметки 1,17 млн гривен.

Кажется, что теперь Кашкай – дорогое удовольствие? Тут все зависит от того, на каком слове делать смысловое ударение. Тяговитый двигатель, просторный салон, приятный ездовой характер – все это превратит ежедневное пользование машиной в удовольствие.

Похоже, того же мнения придерживаются и покупатели. Из почти 80 людей, кто уже заказал новинку, большинство остановило выбор на двух самых дорогих комплектациях Tekna и Tekna+.