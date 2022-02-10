Дороге задоволення: перше знайомство з новим Nissan Qashqai на дорогах України

Популярний кросовер Nissan Qashqai після зміни поколінь дістався України. На старті продажів ми наживо познайомилися з новинкою, яка разюче відрізняється від машини попереднього покоління.

Чим здивував новий Qashqai в ході першого знайомства на українських дорогах, читайте нижче в матеріалі РБК-Україна Авто.

Бестселер і іміджевий локомотив марки – таким бачать Qashqai в українському представництві Nissan, не приховуючи, що роблять на новинку велику ставку. А для покупців це один з найпривабливіших кросоверів в популярному компакт-сегменті. Автомобіль попереднього покоління відрізняли збалансованість споживчих якостей і ціни. А що тепер?

Повноцінний тест-драйв ще попереду, а поки – короткі замітки та враження у форматі першого знайомства.

Новий дизайн – новий Кашкай

У новому поколінні Nissan Qashqai виглядає набагато яскравіше і навіть, можна сказати, сміливіше. Бумеранги фар поєднуються з розчерками повітрозабірників в передньому бампері, а фактурні підштамповки на боковинах кузова надають силуету динамічності. Такий автомобіль не загубиться в потоці та своїм виглядом дарує водієві додатковий заряд позитивних емоцій.

Фото: Сергій Мамін / Ніссан Україна

А найважливіше, що під новим кузовом – нове "залізо". Тепер Кашкай базується на платформі CMF-C. У габаритах машина підросла зовсім небагато (плюс 35 мм довжини, плюс 20 мм бази), але при цьому всередині стало помітно просторіше: салон на рівні плечей став ширше на 28 мм, також збільшилася відстань між передніми та задніми сидіннями. Також виріс в обсязі багажник – тепер він вміщує 504 літри.

Показово, наскільки інтенсивно конструктори боролися за оптимізацію ваги. У порівнянні з попереднім поколінням кузов вдалося полегшити на 60 кг, що дозволило без шкоди для загальної маси посилити шумоізоляцію і встановити нові системи безпеки та додаткову електроніку. І в сумі новий Кашкай поважчав всього на 6 кг.

Фото: Сергій Мамін / Ніссан Україна

Мотори теж нові. Точніше, двигун один – але у двох варіантах потужності. Сучасний бензиновий турбомотор 1.3 DIG-T при робочому обсязі 1,3 літра може видавати 130 або 150 к.с. в залежності від налаштувань. У майбутньому в Україні з'явиться і гібридна версія.

Молодший варіант комплектується виключно "механікою" і призначений для передньопривідної версії, а ось в парі зі 150-сильним варіантом йде Варіатор Xtronic – такий силовий агрегат може бути у передньо - і повнопривідного Кашкая.

Інтер'єр і оснащення нового Кашкая

Перед водієм – віртуальна приладова панель з діагоналлю 12,3 дюйма і проекційним 10,8-дюймовий дисплей. Кашкай, чи це ти? Так, це прикмети нового часу, тому вперше у своїй історії модель отримала віртуальну приборку. Це в топ-версії, ну а в базі – класичні аналогові шкали з 7-дюймовим екраном бортового комп'ютера.

Фото: Сергій Мамін / Ніссан Україна

Свідчення того, що новий Qashqai практично перейшов в більш високий клас, знаходиш скрізь – від адаптивних фар до сучасної медіасистеми з великою кількістю функцій.

А в топ-комплектації автомобіль хизується стильною шкіряною оббивкою салону, стьобаною ромбиками, і аудіосистемою Bose c 10 динаміками. У передніх сидінь є навіть вбудований масаж!

Фото: Сергій Мамін / Ніссан Україна

А якщо прибрати масаж, дорогу "шкіру" і віртуальні прилади? Все одно в цьому інтер'єрі відчуваються добротність і затишок. Іншими словами, навіть не в "топі" автомобіль помітно зріс у порівнянні з попередником. По ергономіці, якості оздоблювальних матеріалів і загальному враженню.

При цьому навіть в стартовій комплектації власник Кашкая не буде обділений сучасною електронікою. Ба більше – за сукупністю функцій машина претендує на місце однієї з найбільш просунутих в класі. Тут тобі і адаптивний круїз-котроль, і контроль рядності з моніторингом "сліпих" зон, і система попередження фронтальних зіткнень. Нагадаю, все це в "базі"!

Як їде новий Ніссан Кашкай

Відразу заспокою тих, хто переживає, що малокубатурний двигун слабенький для Кашкая. Версія на 150 "сил", яку мені вдалося випробувати по ходу їздової презентації, продемонструвала непоганий потенціал у поєднанні зі збалансованістю їздових якостей.

Фото: Сергій Мамін / Ніссан Україна

Жвавий набір швидкості, почуття впевненості в трасових режимах 110-130 км/год - відчувається, що творці прагнули прищепити характеру Кашкая драйверські нотки. Не останню роль в цьому відіграє і модернізований варіатор – завдяки додатковому масляному насосу зміна віртуальних передавальних чисел відбувається швидше.

З 130-сильним мотором машина буде спокійніше, але млявості точно не варто чекати. Тим більше що у всіх комплектаціях є селектор режимів руху: можна неспішно та економно їхати в Eco, а захочеться жвавості – перемикайся в Sport.

А ще порадувала підвіска. Навіть на 19-дюймових колесах (такими Кашкай оснащується в самій "багатій" комплектації Tekna+) машина не відштовхує зайвою жорсткістю: безболісно "ковтає" дрібні нерівності та лежачих поліцейських і залишає маневр для вибору швидкості на горбистому путівці.

Ціна нового Nissan Qashqai в Україні

Високотехнологічний турботомор, велика кількість систем безпеки та просунута електроніка вже в базовому оснащенні – все це неминуче відбилося на ціні. Якщо машина колишнього покоління коштувала 820 тисяч гривень в максимальній комплектації, то новий Кашкай стартує з 724 тисяч за машину зі 130-сильним мотором на "механіці" і переднім приводом.

Фото: Сергій Мамін / Ніссан Україна

Версія з варіатором комплектується 150-сильним двигуном і обійдеться в 846 тисяч гривень, а за повний привід доведеться заплатити мінімум 988 тисяч. Ну а топовий Qashqai в комплектації Tekna + з усіма наворотами (масаж, 19-дюймові колеса, аудіосиспема Bose) досяг позначки 1,17 млн гривень.

Здається, що тепер Кашкай – дороге задоволення? Тут все залежить від того, на якому слові робити смисловий наголос. Тяговитий двигун, просторий салон, приємний їздовий характер – все це перетворить щоденне користування машиною в задоволення.

Схоже, тієї ж думки дотримуються і покупці. З майже 80 людей, хто вже замовив новинку, більшість зупинила вибір на двох найдорожчих комплектаціях Tekna і Tekna+.