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Директор по маркетингу Nissan ассоциирует себя с Матерью Драконов из сериала "Игра престолов"

Автор: Александр Мороз

Недавно назначенный директор по маркетингу американского подразделения Nissan Эллисон Уизерспун является большой поклонницей сериала "Игра престолов" и часто сравнивает себя с Дейнерис Таргариен – Матерью Драконов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.

"Зачем ходить в бизнес-школу, если "Игра престолов" может научить вас всему, что необходимо знать для решения повседневных задач на работе? Просто посмотрите все сезоны и вы многое узнаете о корпоративной культуре и бизнесе", — заявила как-то Уизерспун.

Директор по маркетингу американского офиса Nissan Эллисон Уизерспун

Эллисон Уизерспун рассказала, как ей импонировала Кхалиси, которую в сериале HBO сыграла Эмилия Кларк - до того, как Мать драконов сошла с ума в последнем сезоне шоу. По словам директора по маркетингу Nissan в США персонаж сталкивается лицом к лицу с множеством проблем, но никогда не сдается.

Уизерспун, работавшая до этого в компании Infiniti, рассказала, как бывшие коллеги оценили ее увлечение - они наряжали Эллисон как Кхалиси и даже сделали для нее небольшой трон. Но в американском отделении Nissan, по-видимому, предпочитают другие сериалы. Во всяком случае копию Железного трона, топ--менеджер в свой новый офис не перевезла.

Напомним, что компания Nissan анонсировала скорый дебют нового серийного электромобиля. Новинка придет на смену модели Micra и будет стоить ощутимо дешевле бестселлера Leaf.

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