Дефолт не помеха: застройщик, который остановил свои стройки, начал выпуск автомобилей

Китайский застройщик Evergrande вышел на автомобильный рынок, представив свой первый серийный электромобиль. При этом компания находится под угрозой банкротства из-за огромных долгов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Business Insider.

Компания Evergrande - застройщик из Китая с самым большим долгом в мире, достигшим 300 млрд долларов. Компания остановила свои стройки и ищет пути выхода из кризиса. При этом автомобильное подразделение компании пока работает по плану, начав серийное производство своего первого электромобиля. Причем компания отрапортовала, что выпуск стартовал на 12 дней раньше заявленного срока.

Электрический кроссовер Hengchi 5, разработанный дочерней компанией Evergrande New Energy Vehicle, имеет запас хода 700 км на одной зарядке, а стартовая цена составит около 31 тысячи долларов. Других характеристик серийного электромобиля компания пока не обнародовала.

Первый серийный экземпляр Hengchi 5 сходит с конвейера

Однако из данных Министерстве промышленности и информационных технологий Китая следует, что Hengchi 5 имеет в длину 4,73 метра, а силовая установка развивает мощность 150 кВт.

О своем желании стать производителем глава Evergrande Хуэй Ка Янь объявил еще в 2020 году. На специальном корпоративном мероприятии были показаны несколько электрических концепт-каров под маркой Hengchi, а инвестиции в проект оцениваются в 15 млрд юаней.

Гамма электрических концептов Hengchi

Однако в последние месяцы возникли вопросы не только о перспективах выпуска Hengchi, а и о финансовом положении материнской компании. Напомним, в сентябре 2021 года Evergrande обещал выплатить проценты по облигациям в 83,5 млн долларов, но просрочила выплату. В декабре компания съехала со своей штаб-квартиры, чтобы не платить за аренду офиса, и перенесла ее в другое здание попроще, принадлежащее ей самой.

Также в декабре компания по требованию китайских властей объявила дефолт, пообещав для покрытия долга продать активы на 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Tesla снова отложила запуск электрического пикапа Cybertrck. Теперь называется срок первый квартал 2023 года вместо конца 2022-го ранее.