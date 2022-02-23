Чрезвычайное положение в Украине: что нужно знать автомобилистам

Верховная рада вечером 23 февраля соберется на внеочередное заседание, на котором будут рассматривать вопрос введения ЧП по всей Украине. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Чрезвычайное положение подразумевает такие меры ограничений для автомобилистов:

ограничение движения транспорта;

досмотр транспорта;

проверка документов;

особые правила въезда и выезда из населенных пунктов.

Но важно понимать, что все эти меры вводятся лишь на отдельных территориях при необходимости, и не приводятся в действие общим указом о введении ЧП на всей территории Украины.

Мэр Львова Андрей Садовый уже анонсировал ряд ограничений, которые будут введены после введения ЧП. Так, во Львове всем гражданам нужно всегда иметь при себе документы, любой автомобиль может быть остановлен для проверки документов и содержимого, а также въезд на территорию города и области будет контролироваться в усиленном режиме.

Мэр Киева Виталий Кличко также отметил, что может быть усилен контроль выезда или въезда в столицу, также возможно ограничение движения транспорта в случае острой необходимости.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский объявил о снижении НДС на бензин и дизель. Эти меры введены в рамках программы "экономического патриотизма".

Также сообщалось, что грузовик врезался в особняк и раздавил роскошные авто Lamborghini и Bentley. Авария произошла в фешенебельном калифорнийском городке Беверли-Хиллз.