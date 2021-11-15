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Автомобили Chevrolet лишились подогрева руля и сидений из-за нехватки полупроводников

Автор: Константин Широкун

Более десяти моделей марок Chevrolet и GMC недополучат подогрев сидений и рулевого колеса. И доустановить позже эти опции силами дилеров уже не получится. В качестве компенсации за неудобства клиентам, заказавшим автомобили, американский концерн предложит скидку в 500 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.

Обогрев кресел и руля оставят только на топовых версиях машин, которые затрагивает эта проблема. Весь список моделей не сообщается, но точно известно, что под ограничения попадут популярные пикапы и полноразмерные внедорожники. Автопроизводитель в сообщении дилерам называет проблему временной, также точно известно, что она не будет решена в течение всего 2022 модельного года.

Вероятно, машины Buick и Cadillac не лишатся этих "теплых" опций. Но внедорожник Escalade раньше уже пострадал от дефицита полупроводников – на внедорожник перестали устанавливать систему адаптивного круиз-контроля Super Cruise. Также GM остановил продажи дизельных внедорожников и пикапов с шестицилиндровыми моторами Duramax LM2 из-за нехватки полупроводников для блоков управления.

Ранее мы писали, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок. Задержку с выпуском электрических тягачей Semi Tesla объясняет дефицитом микроэлектроники.

Также сообщалось, что в России УАЗ закрывает все новые проекты. Самый долгожданный проект – модернизированный "Патриот" также не появится.

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Автомобильный рынок