Человек в телогрейке: в России хотят использовать заключенных для работы на автозаводах

Крупнейший российский производитель грузовиков КамАЗ рассматривает возможность привлечения заключенных для работы на своих заводах. Это необходимо, чтобы восполнить дефицит рабочей силы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Reuters.

По словам генерального директора КамАЗа Сергея Когогина, компания испытывает острую нехватку рабочих рук и поэтому рассматривает возможность использования подневольного труда в производстве автомобилей.

Пока конкретных решений не принято, но глава крупнейшего российского производителя грузовиков сообщил журналистам, что компания "оценивает возможности применения программы, разработанной Федеральной службой исполнения наказаний".

Сообщается, что только на производстве в Набережных Челнах компания испытывает нехватку 4000 сотрудников, несмотря на привлечение рабочих-мигрантов из Узбекистана.

Одной из причин дефицита рабочих, с которым столкнулись многие российские предприятия, являются ограничения, связанные с пандемией коронавируса. В результате Федеральная служба исполнения наказаний предложила использовать труд заключенных.

Вряд ли подневольный труд при производстве автомобилей понравится концерну Daimler, которому принадлежит 15% акций КамАЗа. Все-таки в XXI веке живем…

Напомним, что Илон Маск заявил, что PepsiCo не получит обещанных грузовиков Tesla Semi в срок. Задержку с выпуском электрических глава Tesla объясняет дефицитом микроэлектроники и отсутствием аккумуляторных батарей нового поколения.