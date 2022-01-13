Так будет с каждым: автозаправки начали переделывать под станции зарядки электромобилей

Shell превратил одну из своих заправочных станций в Фулхэме в центр зарядки электромобилей. В планах компании перевести на электричество несколько АЗС в текущем году.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoexpress.
Обновленная станция Shell Recharge Fulham теперь обслуживает исключительно электромобили. На ней установлено девять точек зарядки мощностью 175 кВт каждая. Интересно, что зарядные устройства работают на 100-процентной возобновляемой энергии. Для частичного покрытия энергозатрат вся крыша кафе и магазина при АЗС покрыты солнечными батареями.
Ранее сообщалось, что Tesla обновила флагманский электромобиль Model S. Флагман получил новые матричные фары и задние фонари с измененной графикой.
Напомним, что обновленный Subaru Forester представлен в Европе. Полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.