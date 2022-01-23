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Британцы подготовили самый мощный премиальный внедорожник в мире: первые фото и видео

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Воскресенье 23 января 2022 09:39
Британцы подготовили самый мощный премиальный внедорожник в мире: первые фото и видео Aston Martin DBX S (Фото: astonmartin.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Aston Martin вот-вот представит "заряженную" версию своего кроссовера DBX. Новинке пророчат титул самого мощного кроссовера в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на официальный сайт Aston Martin.

Премиальный кроссовер Aston Martin DBX выпускается с 2020 года и сегодня предлагается в двух версиях: с 550-сильным бензиновым V8 и 435-сильным гибридным силовым агрегатом. Теперь же заявлена третья модификация в гамме, которая, по неофициальной информации, будет называться DBX S.

Компания опубликовала тизер, демонстрирующий дизайн будущей топ-версии. И хотя он затемнен, можно заметить отличия от стандартного DBX. В частности, это более развитые передний сплиттер и задний диффузор, а также колесные диски оригинального дизайна.

Автомобиль вышел на испытания еще осенью прошлого года и с тех пор успел засветиться в камуфляже во время тестов на дорогах общего пользования.

Британцы подготовили самый мощный премиальный внедорожник в мире: первые фото и видео

Самое интересное, что в компании назвали новинку "самым мощным люкс-кроссовером в мире". Это означает, что под капотом должно оказаться как минимум около 700 л.с., чтобы опередить нынешних лидеров этого рейтинга - Porsche Cayenne Turbo S e-Hybrid (680 л.с.) и Lamborghini Urus (650 л.с.).

Но и в этом случае новый Aston Martin фактически не будет самым мощным премиальным кроссовером в мире, если сравнивать его с продукцией тюнинговых фирм. Например, Brabus 900 Rocket Edition на базе Mercedes-Benz GLE Coupe располагает мощностью 888 лошадиных сил. Тираж этого автомобиля составит 25 единиц, поэтому пусть и с натяжкой его можно считать серийным.

Официальной премьеры Aston Martin DBX S осталось ждать недолго. Она состоится 1 февраля - и тогда станут известны все подробности по машине. А главное - станет ли она действительно самым мощным люкс-кроссовером в мире.

Напомним, рассекречена внешность внедорожника Land Rover Defender 130. Новинка получит удлиненный кузов и станет самой роскошной версией в гамме Дефендера.

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