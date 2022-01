Британці підготували найпотужніший преміальний позашляховик у світі: перші фото та відео

Компанія Aston Martin ось-ось представить "заряджену" версію свого кросовера DBX. Новинці пророкують титул найпотужнішого кросовера в світі.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на офіційний сайт Aston Martin.

Преміальний кросовер Aston Martin DBX випускається з 2020 року і сьогодні пропонується у двох версіях: з 550-сильним бензиновим V8 та 435-сильним гібридним силовим агрегатом. Тепер же заявлена третя модифікація в гамі, яка, за неофіційною інформацією, буде називатися DBX S.

Компанія опублікувала тизер (головне фото), що демонструє дизайн майбутньої топ-версії. І хоча він затемнений, можна помітити відмінності від стандартного DBX. Зокрема, це більш розвинені передній спліттер і задній дифузор, а також колісні диски оригінального дизайну.

Автомобіль вийшов на випробування ще восени минулого року й відтоді встиг засвітитися в камуфляжі під час тестів на дорогах загального користування.

Найцікавіше, що в компанії назвали новинку "найпотужнішим люкс-кросовером у світі". Це означає, що під капотом повинно бути як мінімум близько 700 к.с., щоб випередити нинішніх лідерів цього рейтингу - Porsche Cayenne Turbo s e-Hybrid (680 к.с.) та Lamborghini Urus (650 к.с.).

Але і в цьому випадку новий Aston Martin фактично не буде найпотужнішим преміальним кросовером у світі, якщо порівнювати його з продукцією тюнінгових фірм. Наприклад, Brabus 900 Rocket Edition на базі Mercedes-Benz GLE Coupe має потужність 888 кінських сил. Тираж цього автомобіля складе 25 одиниць, тому нехай і з натяжкою його можна вважати серійним.

Change is coming.

Power talks.



The world’s most

powerful luxury SUV.



01.02.22#AstonMartin#NewSeatOfPower