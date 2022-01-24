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Tesla против авто с ДВС: кто дольше продержится на морозе и сохранит тепло в салоне

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Понедельник 24 января 2022 08:32
Tesla против авто с ДВС: кто дольше продержится на морозе и сохранит тепло в салоне Tesla Model 3 против Hyundai Sonata (Фото: caranddriver.com)
Автор: Александр Мороз

Сравнительный тест Tesla Model 3 Long Range и Hyundai Sonata помог выяснить, как долго электромобиль может сохранять тепло в салоне, когда на улице холодно.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarAndDdriver.

Недавняя снежная буря в Вирджинии, остановившая автомагистраль I-95 более, чем на сутки, заставила многих задаться вопросом - насколько безопасно путешествовать зимой на электромобиле. Чтобы выяснить это, был проведен сравнительный тест электрокара Tesla Model 3 и бензиновой Hyundai Sonata.

Tesla Model 3 Long Range и Hyundai Sonata были оставлены на морозе с климат-контролем, установленным на +18 градусов Цельсия - чтобы посмотреть, как долго они продержатся.

Tesla против авто с ДВС: кто дольше продержится на морозе и сохранит тепло в салоне

В Сонате пришлось деактивировать функцию автоотключения (двигатель глушится через 30 или 60 минут работы на холостом ходу). Температура за бортом во время испытаний составляла от 10 до 13 градусов мороза.

Tesla Model 3 "стартовала" на месте с 98-процентным уровнем заряда батареи и аккумуляторы разряжались со средней скоростью 2,2 процента в час. Другими словами, электрокар сможет продержаться максимум 45,1 часа или почти двое суток.

Tesla против авто с ДВС: кто дольше продержится на морозе и сохранит тепло в салоне

Что касается Hyundai Sonata, то при среднем расходе в 1,12 литра топлива в час на холостом ходу, ее 60-литрового бензобака теоретически должно хватить на 51,8 часа.

Но разница в энергоэффективности между этими двумя автомобилями просто поражает: если электрокар потребляет всего 1,6 кВт*ч в час, то бензиновая 290-сильная "турбочетверка" сжирает в пересчете в шесть раз больше энергии - 10,3 кВт*ч в час. Почувствуйте, как говорится, разницу.

Напомним, что электромобиль Tesla Модель X Plaid является на сегодня самым быстрым серийным внедорожником в мире.

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