ru ua
Пт, 21 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Выживший: водитель Tesla продержался 14 часов в снежную бурю и не разрядил батарею

Новина українською →
Пятница 21 января 2022 09:30
Выживший: водитель Tesla продержался 14 часов в снежную бурю и не разрядил батарею Застрявшие в снежную бурю машины (Фото: Twitter @myworldtaw)
Автор: Александр Мороз

Может ли электромобиль продержаться 14 часов "на холостом ходу" на морозе? Ответ на этот вопрос дала недавняя снежная буря на автомагистрали I-95 в Вирджинии.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Jalopnik.

Из-за сильной снежной бури множество машин простояли на шоссе I-95 в Вирджинии целых 14 часов. В их числе оказалось и несколько электромобилей.

Водитель Tesla Model 3, бывший высокопоставленный сотрудник Агентства по охране окружающей среды Дэн Каннинен, так описал это событие: "Когда дорожный кошмар, наконец, закончился, водители автомобилей с ДВС выстроились в длинные очереди на переполненных АЗС, а навигационная система моего электромобиля направила меня к ближайшей открытой зарядной станции – они установлены через каждые десять миль вдоль автомагистрали. Несмотря на экстремальные условия, которые пережил мой электромобиль в тот день, я все же добрался до зарядного устройства с запасом хода в пятьдесят миль (80 км)".

Выживший: водитель Tesla продержался 14 часов в снежную бурю и не разрядил батарею

А вот как реалистично представил ситуацию другой участник событий Алекс Лауэр: "Я использовал подогрев сидений и рулевого колеса, но также экспериментировал с использованием только обогрева пространства для ног. Для экономии заряда, после достижения в салоне комфортной температуры несколько раз выключал все электроприборы на 15-30 минут. И машина справилась с морозом намного лучше, чем я ожидал - Mach E проработал 12 часов с оставшимся уровнем заряда 75 процентов! Он использовал всего 50 миль пробега (80 км). Думаю, бензиновый автомобиль на холостом ходу за это время сжег бы гораздо больше топлива".

Так что на вопрос, заданный в начале заметки, есть ответ: застрять в снежную бурю на электромобиле - это не такая катастрофа, какой ее представляли. Что бы произошло, если в снежную бурю на шоссе I-95 застряли бы исключительно электромобили? Ничего особенного, вот только в атмосферу не были бы выброшены тонны углекислого газа.

Выживший: водитель Tesla продержался 14 часов в снежную бурю и не разрядил батарею

Напомним, что один из суперкаров Ferrari Enzo разбили в жуткой аварии. Всего было выпущено 400 таких автомобилей.https://www.rbc.ua/rus/auto/kolesa-vyrvalo-myasom-giperkar-ferrari-3-1642581235.html

Читайте РБК-Украина в Google News
электромобили
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения