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Більше за Land Cruiser 300: опубліковані перші зображення найбільшого позашляховика Toyota

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Середа 19 січня 2022 14:24
Більше за Land Cruiser 300: опубліковані перші зображення найбільшого позашляховика Toyota Toyota Sequoia нинішнього покоління (Фото: pressroom.toyota.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компанія Toyota анонсувала дебют позашляховика Sequoia нового покоління. Новинку представлять найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу Toyota.

Американський підрозділ Тойоти почав тизерну кампанію Sequoia нового покоління напередодні дебюту. Новинка прийде на зміну позашляховику, який випускається вже майже 15 років - нинішня Sequoia була представлена восени 2007 року.

Поки компанія опублікувала єдиний тизер, на якому показана задня частина автомобіля зі світлодіодною оптикою. І якщо про дизайн новинки залишається тільки гадати, то з технічної частини все більш-менш ясно вже зараз.

Більше за Land Cruiser 300: опубліковані перші зображення найбільшого позашляховика Toyota

Нова Toyota Sequoia 2023 буде базуватися на вузлах повнорозмірного пікапа Tundra, нове покоління якого представили у вересні минулого року. Своєю чергою нова Tundra стала найближчим родичем Land Cruiser 300, так що тепер і Sequoia - це частково "трьохсотка".

Більше за Land Cruiser 300: опубліковані перші зображення найбільшого позашляховика Toyota

Toyota Sequoia поточного покоління

Але за габаритами нова Sequoia буде більше, зберігши довжину близько 5,2 м. А ось під капотом замість атмосферника V8 з'явиться бензиновий турбомотор V6 3.4, знайомий по "трьохсотці", але з іншими настройками.

Оснащення напевно стане розкішніше - у тої ж Тундри тепер віртуальна панель приладів і медіасистема з великим сенсорним дисплеєм.

Більше за Land Cruiser 300: опубліковані перші зображення найбільшого позашляховика Toyota

Медіасистема нової Tundra напевно перекочує на Sequoia 2023

Ще один елемент спорідненості з Tundra - місце виробництва. Якщо нинішня Секвоя випускається на заводі в Індіані разом з Highlander і Sienna, то позашляховик нового покоління будуть виробляти на одному підприємстві з Тундрою в Техасі.

Повноцінний дебют відбудеться в найближчі місяці, а в продажу машина з'явиться до кінця року.

Нагадаємо, Toyota в лютому зупинить виробництво автомобілів на своїх заводах по всьому світу з-за коронавірусу. У підсумку компанія в цьому році недовипустить близько 150 тисяч машин.

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