BMW превращает детские игрушки в элементы интерьера своих машин

Немецкий автопроизводитель BMW научился превращать детские доски для рисования в гибкие хранилища для мелкой поклажи. Компания зарегистрировала соответствующую патентную заявку.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarBuzz.
BMW адаптировала переработанные трехмерные доски для рисования в "умный" отсек для мелкой поклажи на центральной консоли. В компании предполагают, что традиционный контейнер для хранения в салоне автомобиля может быть оснащен "гибким устройством для фиксации мелких объектов". Изобретение состоит из направляющей пластины и множества штифтов, которые прогибаются и удерживают предметы наверху.
Ранее сообщалось, что премиальный седан Bentley Flying Spur перевели на топливо из соломы. Плагин-гибридный седан преодолел 733 км по Исландии на одном баке топлива.
Также мы писали, что в Киеве отметили День автомобилиста выставкой ретроавтомобилей. На набережной собралось более 50 классических машин.