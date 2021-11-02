BMW перетворює дитячі іграшки в Елементи інтер'єру своїх машин

Німецький автовиробник BMW навчився перетворювати дитячі дошки для малювання в гнучкі сховища для дрібної поклажі. Компанія зареєструвала відповідну патентну заявку.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на CarBuzz.
BMW адаптувала перероблені Тривимірні дошки для малювання в "розумний" відсік для дрібної поклажі на центральній консолі. В компанії припускають, що традиційний контейнер для зберігання в салоні автомобіля може бути оснащений "гнучким пристроєм для фіксації дрібних об'єктів". Винахід складається з направляючої пластини і безлічі штифтів, які прогинаються і утримують предмети нагорі.
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