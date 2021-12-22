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"Битки" снова подорожают: в Соединенных Штатах на 35% взлетели цены на подержанные авто

Новина українською →
Среда 22 декабря 2021 16:35
"Битки" снова подорожают: в Соединенных Штатах на 35% взлетели цены на подержанные авто Подержанные автомобили из США везут в Украину морем (Фото: flickr.com)
Автор: Александр Мороз

В США подержанные машины подорожали в среднем на 35 процентов с начала года. Рост цен зафиксирован во всех штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Car and Driver.

Спрос на машины с пробегом "толкает" дефицит предложения новых автомобилей, который в свою очередь связан с нехваткой полупроводниковой электроники, перебоями в поставках и ковидными ограничениями.

В среднем с начала года цены на подержанные машины в США взлетели на 35 процентов. Подорожание произошло во всех штатах, но не везде одинаково – например, в штате Юта они возросли на 28%.

&quot;Битки&quot; снова подорожают: в Соединенных Штатах на 35% взлетели цены на подержанные авто

На данный момент средняя цена подержанного автомобиля в Соединенных Штатах составляет чуть больше 27,5 тыс. долларов, а предложение б/у машин на рынке нынче на 15 процентов ниже, чем год назад.

Кроме того, исчезла сезонность в колебании цен на машины с пробегом - раньше они росли весной, а летом стабилизировались. Теперь же цены растут постоянно.

&quot;Битки&quot; снова подорожают: в Соединенных Штатах на 35% взлетели цены на подержанные авто

И это плохая новость для украинцев, ведь именно США являются основным поставщиком подержанных авто в нашу страну.

Напомним, что цены на подержанные авто в Европе выросли на 18% в ноябре 2021 года по сравнению с предыдущим годом. Вслед за этим б/у авто могут подорожать и в Украине.

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