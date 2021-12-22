"Битки" знову подорожчають: у Сполучених Штатах на 35% злетіли ціни на вживані авто

У США вживані машини подорожчали в середньому на 35 відсотків з початку року. Зростання цін зафіксовано у всіх штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Car and Driver.

Попит на машини з пробігом "штовхає" дефіцит пропозиції нових автомобілів, який в свою чергу пов'язаний з нестачею напівпровідникової електроніки, перебоями в поставках і ковидними обмеженнями.

У середньому з початку року ціни на старі машини в США злетіли на 35 відсотків. Подорожчання відбулося у всіх штатах, але не скрізь однаково – наприклад, в штаті Юта вони зросли на 28%.

На цей час середня ціна вживаного автомобіля в Сполучених Штатах становить понад 27,5 тис. доларів, а пропозиція б/в машин на ринку нині на 15 відсотків нижче, ніж рік тому.

Крім того, зникла сезонність у коливанні цін на машини з пробігом - раніше вони росли навесні, а влітку стабілізувалися. Тепер же ціни ростуть постійно.

І це погана новина для українців, адже саме США є основним постачальником старих авто в нашу країну.

Нагадаємо, що ціни на вживані авто в Європі зросли на 18% в листопаді 2021 року в порівнянні з попереднім роком. Слідом за цим б/в авто можуть подорожчати та в Україні.