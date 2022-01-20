Безрассудный лихач: парень на электросамокате разогнался по городской улице до 80 км/ч

Мужчина на электросамокате гнал на скорости свыше 80 километров в час по оживленным улицам Лондона. А виноватым оказался водитель, который это безобразие снял на камеру.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Daily Mail.

На опубликованном в сети ролике видно, как мужчина на электрическом самокате легко обгоняет автомобили. Судя по спидометру едущей рядом машины, экстремалу удалось разогнаться более чем до 50 миль в час (свыше 80 км/ч).

И хотя на самокатчике был светоотражающий жилет, в случае аварии он ему вряд ли бы помог – для этого нужно было бы привязать на грудь и спину по пуховой подушке безопасности.

В социальных сетях, как водится, сразу поднялся хайп. Некоторые называли дерзкого нарушителя ПДД "абсолютно безумным" и, поверьте, это было еще самое цензурное выражение.

Но большинство пользователей почему-то обрушилось на водителя, снявшего видео – вместо того, чтобы следить за дорогой, он снимает на смартфон, подвергая опасности других участников движения.

И хотя водитель авто клялся и божился, что ролик снял пассажир – это мало помогло. Ему тут же ответили, что распространение этого видеоролика подает дурной пример.

Нужно отметить, что власти Лондона и без этого случая прохладно относились к любителям электрических самокатов. После недавнего инцидента со взрывом одного из таких скутеров в подземке, было запрещена их перевозка в общественном транспорте – даже в сложенном или разобранном состоянии. В полиции метрополитена заявили, что в общей сложности уже изъяли 3987 частных электросамокатов.

Напомним, что власти Лондона намерены ввести обязательную плату за поездки по городу на личных легковых автомобилях. Подразумевается, что такой сбор позволит уменьшить количество пробок.