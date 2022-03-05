Как безопасно проезжать блокпосты: основные правила

В условиях войны на границах населенных пунктов, а также в некоторых районах внутри них, обустраиваются блокпосты, контролирующие передвижение транспорта. Для того чтобы безопасно проехать через них, требуется выполнение определенных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Facebook Министра обороны Украины Алексея Резникова.

На своей странице в социальной сети министр пояснил, что для выявления и нейтрализации российских диверсантов и усложнения передвижений российских оккупационных войск по всей стране устанавливаются блокпосты.

“Это необходимая мера безопасности, которая спасет многие жизни. Чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, призываю соблюдать несколько несложных правил. Давайте беречь друг друга. И не оставлять врагу никаких шансов”, – отметил Резников.

При подъезде к блокпостам:

снизьте скорость автомобилей;

заранее подготовьте документы для проверки;

выключите фары;

включите аварийный свет;

не ведите видеосъемку;

без разрешения военных не выходите из автомобиля;

четко отвечайте на вопросы военных;

будьте готовы по требованию открыть багажник и осмотреть салон автомобиля;

после осмотра и разрешения продолжить движение не набирайте скорость резко.

Напомним также, что в условиях военного положения нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность – не только водителю, но и каждому пассажиру.

Ранее мы писали, что Верховная рада на своем внеочередном заседании ввела военное положение. Разбираемся, что новый режим означает для водителей.