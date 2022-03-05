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Як безпечно проїжджати блокпости: основні правила

Автор: Олександр Мороз

В умовах війни на кордонах населених пунктів, а також в деяких районах всередині них, облаштовуються блокпости, що контролюють пересування транспорту. Для того, щоб безпечно проїхати через них, потрібне виконання певних правил.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Facebook Міністра оборони України Олексія Резнікова.

На своїй сторінці в соціальній мережі міністр пояснив, що для виявлення і нейтралізації російських диверсантів і ускладнення пересувань російських окупаційних військ по всій країні встановлюються блокпости.

"Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів. Щоб уникнути непорозумінь при проходженні процедур контролю, закликаю дотримуватися кількох нескладних правил. Бережімо один одного. І не залишати ворогові жодних шансів", - зазначив Резніков.

При під'їзді до блокпостів:

  • знизьте швидкість автомобілів;
  • заздалегідь підготуйте документи для перевірки;
  • вимкніть фари;
  • увімкніть аварійне світло;
  • не ведіть відеозйомку;
  • без дозволу військових не виходьте з автомобіля;
  • чітко відповідайте на питання військових;
  • будьте готові на вимогу відкрити багажник і оглянути салон автомобіля;
  • після огляду і дозволу продовжити рух не набирайте швидкість різко.

Нагадаємо також, що в умовах воєнного стану потрібно обов'язково мати при собі документи, що засвідчують особу – не тільки водієві, а й кожному пасажиру.

Раніше ми писали, що Верховна рада на своєму позачерговому засіданні ввела воєнний стан. Розбираємося, що новий режим означає для водіїв.

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