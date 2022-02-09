Внедорожник, гибрид, кросс-купе: Haval выводит на украинский рынок три новых кроссовера

В 2022 году на украинском рынке появятся три новых кроссовера китайской марки Haval. Первая из новинок уже доступна к заказу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто.

Трио новых кроссоверов – это Haval Dargo, гибрид Haval H6 HEV и H6 в версии кросс-купе. На данный момент состоялся допремьерный показ всех трех машин, а Dargo уже получил украинский ценник и доступен к заказу.

Haval Dargo

Из трех новых кроссоверов Haval наиболее интересной видится модель Dargo. Не только благодаря броскому дизайну, а за счет ставки на внедорожные качества. Клиренс составляет 200 мм, полный привод оснащен электронной блокировкой дифференциала, также присутствует система выбора режимов езды для разных типов бездорожья (восемь вариантов).

Автомобиль комплектуется 2,0-литровым турбомотором (192 л.с. и 320 Нм) в паре с 7-супенчатым преселективным "роботом".

В Украине Haval Dargo предложен в двух комплектаций с ценой 960 тысяч и 1 млн соответственно. В базовой версии есть салон из экокожи, парктроник, электропривод крышки багажника, виртуальная приборная панель (диагональ 10,25 дюйма) с проекционным дислеем и мультимедийная система с 12,3-дюймовым тачскрином.

В "топе" - натуральная кожа в салоне и комплекс систем активной безопасности (удержание в полосе, мониторинг "слепых" зон и другое).

Кросс-купе Haval H6

Купеобразная версия кроссовера Haval H6 дополнит линейку модели в Украине. Отличия – измененный дизайн передка и более покатая крыша, спадающая к багажнику. Точные характеристики, комплектации и цены будут оглашены ближе к старту продаж.

Скорее всего, под капотом окажется бензиновый турбомотор мощностью 204 л.с., которым этот автомобиль оснащается на других рынках, включая родной китайский. Старт продаж намечен на второй квартал 2002 года.

Haval H6 HEV

Третья новинка – гибридный вариант Haval H6, получивший приставку HEV к названию. Эта модель станет первый гибридом марки на украинском рынке.

Машина оснащена силовой установкой в составе бензинового турбомотора 1.5 и электромотора с суммарной отдачей 243 л.с. и 530 Нм. Заявленный средний расход составляет 5,2 л/100 км.

Продажи стартуют в середине года, а по цене пока озвучен только ориентир – чуть больше 1 млн грн.

Напомним, китайцы невзлюбили автомобили местных марок. В первую десятку самых популярных автомобилей в Китае по итогам 2021 года попали всего две местные модели.