Позашляховик, гібрид, крос-купе: Haval виводить на український ринок три нових кросовера

У 2022 році на українському ринку з'являться три нових кросовера китайської марки Haval. Перша з новинок вже доступна до замовлення.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто.

Тріо нових кросоверів - це Haval Dargo, гібрид Haval H6 HEV і H6 у версії крос-купе. На цей час відбувся допрем'єрний показ всіх трьох машин, а Dargo вже отримав український цінник і доступний до замовлення.

Haval Dargo

З трьох нових кросоверів Haval найбільш цікавою бачиться модель Dargo. Не тільки завдяки помітному дизайну, а й за рахунок ставки на позашляхові якості. Кліренс становить 200 мм, повний привід оснащено електронним блокуванням диференціала, також присутня система вибору режимів їзди для різних типів бездоріжжя (вісім варіантів).

Автомобіль комплектується 2,0-літровим турбомотором (192 к.с. і 320 Нм) в парі з 7-супінчастим преселективним "роботом".

В Україні Haval Dargo запропоновано у двох комплектацій з ціною 960 тисяч і 1 млн відповідно. У базовій версії є салон з екошкіри, Парктронік, Електропривод кришки багажника, віртуальна приладова панель (діагональ 10,25 дюйма) з проекційним дислеєм і мультимедійна система з 12,3-дюймовим тачскріном.

У "топі" - натуральна шкіра в салоні та комплекс систем активної безпеки (утримання в смузі, моніторинг "сліпих" зон та інше).

Крос-купе Haval H6

Купеподібна версія кросовера Haval H6 доповнить лінійку моделі в Україні. Відмінності - змінений дизайн передка і більш похилий дах, що спадає до багажника. Точні характеристики, комплектації та ціни будуть оголошені ближче до старту продажів.

Швидше за все, під капотом виявиться бензиновий турбомотор потужністю 204 к.с., яким цей автомобіль оснащується на інших ринках, включаючи рідний китайський. Старт продажів намічений на другий квартал 2002 року.

Haval H6 HEV

Третя новинка - гібридний варіант Haval H6, що отримав приставку HEV до назви. Ця модель стане перший гібридом марки на українському ринку.

Машина оснащена силовою установкою в складі бензинового турбомотора 1.5 і електромотора з сумарною віддачею 243 к.с. і 530 Нм. Заявлений середня витрата становить 5,2 л / 100 км.

Продажі стартують в середині року, а за ціною поки озвучений тільки Орієнтир – трохи більш як 1 млн грн.

Нагадаємо, китайці незлюбили автомобілі місцевих марок. У першу десятку найпопулярніших автомобілів в Китаї за підсумками 2021 року потрапили всього дві місцеві моделі.