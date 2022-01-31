Бензин понемногу дорожает, автогаз подешевел: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 31 января 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем 28 января снова незначительно повысились. Автогаз немного подешевел.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 31,92 гривен за литр (+0,05 гривен), на бензин А-95 - 32,81 гривен за литр (+0,06 гривен), на дизельное топливо - 32,13 гривен за литр (+0,07 гривен), на автогаз - 18,93 гривен за литр (-0,03 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 января.