Бензин снова подорожает: Беларусь вводит запрет на ж/д транзит нефтепродуктов из Литвы

"Литовская железная дорога" (LTG) изучает возможности транспортировки грузов в Европу через Польшу. Это связано с тем, что Беларусь ввела запрет на транзит железнодорожных грузов из Литвы, что существенно усложняет поставки топлива в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Belta.

Беларусь ввела запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог". Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз. Такой шаг Беларусь объясняет решением Литвы прекратить транзит калийных удобрений "Беларуськалия" из-за санкций США.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории, следующих из Литвы железнодорожным транспортом, нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях "Литовских железных дорог", – сказано в заявлении белорусского МИД.

"Данное конвенционное запрещение по инициативе белорусской стороны будет объявлено Дирекцией Совета по железнодорожному транспорту государств-участников СНГ и вступит в силу 7 февраля 2022 года", – заявили в МИД РБ.

Литовская железная дорога занимается развитием альтернативных грузовых коридоров через Польшу для разных международных маршрутов, осуществляя диверсификацию своей деятельности. За 2022 год компания планировала перевести через Беларусь до 0,9 млн. тонн нефти и нефтепродуктов.

Для разработки и запуска альтернативных маршрутов через польскую территорию нужно учитывать возросшую протяженность и продолжительность маршрута, а также изменения в составе подвижного состава через разную ширину пути. Из Литвы в Украину поставляются преимущественно премиальные и специальные марки топлива. Если запрет на транзит через Беларусь не будет в ближайшее время отменен, то автомобилистам стоит ждать очередного подорожания топлива.

Литва является одним из крупнейших поставщиков бензинов и дизтоплива в Украине. Импорт автомобильного топлива из Литвы в Украину за прошлый год увеличился на 10%, до 262 тыс. тонн, что составляет 21% всего импорта. Но крупнейшим поставщиком топлива на украинский рынок по-прежнему является Беларусь. На белорусский бензин пришлось 78% всего импорта, а на долю дизтоплива из соседней страны – 42% всего импорта.

Напомним, что в январе продажи новых автомобилей в Украине обвалились в два раза. Начало года ознаменовалось сменой лидеров.

Ранее мы сообщали, что крупнейшая в Украине сеть газовых АЗС закрыла все заправки из-за роста цен на газ. Причина - неблагоприятная конъюнктура на рынке.