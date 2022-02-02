Бензин снова немного подорожал, цена автогаза не изменилась: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 2 февраля 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем снова незначительно повысились. Цена автогаза не изменилась.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 32,01 гривен за литр (+0,09 гривен), на бензин А-95 - 32,88 гривен за литр (+0,07 гривен), на дизельное топливо - 32,22 гривен за литр (+0,08 гривен), на автогаз - 18,89 гривен за литр (цена не изменилась).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 21 января.