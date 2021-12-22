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Багажник для игрушек и эксклюзивные номера: Honda показала самый медленный электромобиль в мире

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Среда 22 декабря 2021 10:12
Багажник для игрушек и эксклюзивные номера: Honda показала самый медленный электромобиль в мире Фото: Honda Shogo (hondainamerica.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Honda создала электромобиль под названием Shogo. Он рассчитан на детей в возрасте от четырех до девяти лет. Компактное транспортное средство поможет добраться маленьким пациентам из больничных палат на прием к врачу.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.

Название электромобиля с японского переводится, как "парение в будущее". Автомобиль с ручным управлением идеально подходит для маленьких пациентов, которые хотят путешествовать по больнице как можно более увлекательно.

Багажник для игрушек и эксклюзивные номера: Honda показала самый медленный электромобиль в мире

"Как человек, который в детстве проводил много времени в больнице, я действительно хотел, чтобы Honda Shogo облегчила невзгоды пребывания в больнице", - сказал Рэндалл Смок, старший дизайнер компании, который помогал спроектировать машину. "Каждый элемент Shogo разработан с учетом различных потребностей маленьких детей, позволяя максимально упростить посадку и высадку, упростить управление и сделать их счастливее в целом".

Небольшой электромобиль может развивать скорость до 8 км/ч, хотя она может быть принудительно ограничена на значении 1,6 км/ч. Задние ведущие колеса также можно полностью вывесить, чтобы взрослые самостоятельно могли управлять транспортным средством.

Багажник для игрушек и эксклюзивные номера: Honda показала самый медленный электромобиль в мире

В машине предусмотрен кронштейн для капельниц, а спереди есть отдельный багажник для игрушек. Shogo также снабдили подстаканниками, сигналом и несколько вариантом номерных знаков, которые пациенты могут сами разукрасить.

Новый электрокар от Honda поступил на службу клиники CHOC в предместье Лос-Анджелеса. Занимательно, что Honda даже создала испытательную площадку в больничном холле и пригласила детей прокатиться на прототипе Shogo, чтобы убедиться, что он безопасен и удобен в использовании.

Ранее мы сообщали, китайские электромобили захватывают Японию. Группа FAW в 2022 году начнет продажи своих электромобилей в Японии.

Напомним, что в Украине стартовали продажи кроссовера Nissan Qashqai нового поколения. Новинка доступна с двумя вариантами 1,3-литрового бензинового мотора.

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