Багажник для іграшок та ексклюзивні номери: Honda показала найповільніший електромобіль у світі

Компанія Honda створила електромобіль під назвою Shogo. Він розрахований на дітей у віці від чотирьох до дев'яти років. Компактний транспортний засіб допоможе дістатися маленьким пацієнтам з лікарняних палат на прийом до лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на прес-службу компанії.

Назва електромобіля з японської перекладається, як "рух в майбутнє". Автомобіль з ручним керуванням ідеально підходить для маленьких пацієнтів, які хочуть подорожувати по лікарні якомога більш захоплююче.

"Як людина, яка в дитинстві проводила багато часу в лікарні, я дійсно хотів, щоб Honda Shogo полегшила нещастя перебування в лікарні", - сказав Рендалл Смок, старший дизайнер компанії, який допомагав спроектувати машину. "Кожен елемент Shogo розроблений з урахуванням різних потреб маленьких дітей, дозволяючи максимально спростити посадку і висадку, спростити управління і зробити їх щасливішими в цілому".

Невеликий електромобіль може розвивати швидкість до 8 км/год, хоча вона може бути примусово обмежена на значенні 1,6 км/год. Задні ведучі колеса також можна повністю вивісити, щоб дорослі самостійно могли керувати транспортним засобом.

У машині передбачений кронштейн для крапельниць, а спереду є окремий багажник для іграшок. Shogo також забезпечили підстаканниками, сигналом і кілька варіантом номерних знаків, які пацієнти можуть самі прикрасити.

Новий електрокар від Honda надійшов на службу клініки CHOC в передмісті Лос-Анджелеса. Цікаво, що Honda навіть створила тестовий майданчик в лікарняному холі і запросила дітей прокотитися на прототипі Shogo, щоб переконатися, що він безпечний і зручний у використанні.

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