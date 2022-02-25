Автовиробники масово відмовляються від постачання автомобілів до Росії

Іноземні компанії масово відмовляються від постачання автомобілів до Росії. Йдеться про десятки тисяч машин.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Відомості.

Відразу кілька іноземних компаній припиняють відвантаження своїх автомобілів в російські дилерські центри через падіння рубля і складну політичну ситуацію.

Такі заходи вирішили вжити Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda і Jaguar Land Rover. У більшості випадків до автосалонів доїдуть тільки автомобілі, що вже пройшли митницю і заплановані до відвантаження.

Так, Audi зупиняє постачання російським дилерам з 24 лютого, йдеться в листі компанії. Аналогічний лист було направлено продавцям концерном General Motors, який продає в Росії машини Chevrolet, і компанією Jaguar Land Rover. За даними інсайдерів, найближчим часом аналогічні листи надійдуть від Volkswagen, а також підконтрольних німецькому концерну марок Skoda і Porsche.

За підрахунками експертів, російський ринок може недоотримати близько 40 тисяч автомобілів, що посилить вже наявний дефіцит. Скільки триватиме пауза, поки невідомо.

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