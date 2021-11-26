Больше не обманешь: Tesla будет записывать действия водителя с автопилотом

В последние месяцы Tesla переживает серьезное давление из-за регулярных ошибок в работе собственного автопилота. Чтобы минимизировать риски, американский автопроизводитель решил легально использовать видеозаписи с салонов своих машин.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autoevolution.
Ради этого Tesla обновила пакет программного обеспечения для полного самостоятельного вождения и включила новые пункты о записи и использовании видео в пользовательское соглашение. Автомобилистам предлагают дать согласие на сбор Tesla данных изображений и видео с внешних камер и камер внутри электромобиля. Подразумевается, что данные могут использоваться в случае возникновения ДТП.
В Tesla убеждены, что полученные в будущем видеодоказательства помогут доказать, что вины автопроизводителя в случившихся ДТП нет. Во всем случившемся виноваты сами пользователи, которые некорректно использовали органы управления.
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