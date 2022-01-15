Автомобильный паркур: автомобиль упал на парковку и приземлился точно на свободное место

Курьезное ДТП на автомобильной парковке произошло в Китае. Водитель не справился с управлением и в буквальном смысле влетел на парковку, где стояло еще четыре машины.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.

Уличная камера видеонаблюдения возле автомобильной парковки запечатлела необычное ДТП, произошедшее 9 января в одном из городов Китая.

Водитель седана Peugeot ехал по улице с явным превышением скорости и в один момент потерял контроль над автомобилем. Машину понесло, она ударилась о бордюр, подскочила на нем и взлетела в воздух. Затем этот неуправляемый снаряд приземлился на парковку, задев крыши стоящих машин - и упал на колеса точно на свободное место.

К счастью, лихач не задел единственную проезжавшую мимо машину, и, похоже, обошлось без травм. Однако ему удалось, что называется, одним выстрелом убить пять зайцев: он серьезно повредил свою машину и четыре припаркованные.

В любом случае водителю Peugeot и возможным пассажирам повезло, что они остались живы после этого сумасшедшего кульбита. К счастью для страховой компании и владельцев припаркованных автомобилей, происшествие было заснято камерами видеонаблюдения.

Напомним, житель ОАЭ купил для своего Rolls-Royce "красивый" номерной знак за 9 млн долларов. К этому его сподвигло то, что на машинах с "простыми" номерами его не пускали в дорогие отели.