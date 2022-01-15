Автомобильный паркур: автомобиль упал на парковку и приземлился точно на свободное место
Курьезное ДТП на автомобильной парковке произошло в Китае. Водитель не справился с управлением и в буквальном смысле влетел на парковку, где стояло еще четыре машины.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Carscoops.
Уличная камера видеонаблюдения возле автомобильной парковки запечатлела необычное ДТП, произошедшее 9 января в одном из городов Китая.
Водитель седана Peugeot ехал по улице с явным превышением скорости и в один момент потерял контроль над автомобилем. Машину понесло, она ударилась о бордюр, подскочила на нем и взлетела в воздух. Затем этот неуправляемый снаряд приземлился на парковку, задев крыши стоящих машин - и упал на колеса точно на свободное место.
К счастью, лихач не задел единственную проезжавшую мимо машину, и, похоже, обошлось без травм. Однако ему удалось, что называется, одним выстрелом убить пять зайцев: он серьезно повредил свою машину и четыре припаркованные.
В любом случае водителю Peugeot и возможным пассажирам повезло, что они остались живы после этого сумасшедшего кульбита. К счастью для страховой компании и владельцев припаркованных автомобилей, происшествие было заснято камерами видеонаблюдения.
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