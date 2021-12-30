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За собой смотри: один из боссов Ford потроллил Tesla и был раскритикован фанатами обеих марок

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Четверг 30 декабря 2021 09:45
За собой смотри: один из боссов Ford потроллил Tesla и был раскритикован фанатами обеих марок Электромобили Ford Mustang Mach-E и Tesla Model 3 (Фото: thecarconnection.com)
Автор: Александр Мороз

Директор компании Ford по коммуникациям Майк Левин оказался в центре скандала после того, как поделился твитом недовольного владельца Tesla. На него набросились как фанаты Tesla, так и противники Ford.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на CarScoops.

26 декабря Левин поделился твитом от владельца Tesla Model Y Ноя Уэбба, который возмутился, что всего через четыре дня после доставки своего электрического внедорожника услышал скрипы и дребезжание в салоне, обнаружил протечку воды под перчаточным ящиком, заметил проблемы с обогреом салона. Топ-менеджер Ford прокомментировал это сообщение: "Печально видеть несчастного покупателя Tesla. Вы ведь поможете ему?"

За собой смотри: один из боссов Ford потроллил Tesla и был раскритикован фанатами обеих марок

Вскоре десятки владельцев Tesla и несколько недовольных владельцев Ford начали ответную атаку - отмечая, что у Форда хватает своих проблем с качеством, на которых Левину и следует сосредоточиться.

За собой смотри: один из боссов Ford потроллил Tesla и был раскритикован фанатами обеих марок

В одном из твитов владелец Bronco 2021 года сообщил, что он прождал получения внедорожника 512 дней и уже на второй день владения услышал громкий тикающий звук из моторного отсека. Другой экс-владелец Ford утверждает, что его F-150 постоянно перегревался, а Lincoln матери был поврежден ремонтниками Ford во время гарантийных работ. И сообщил, что теперь водит Tesla Model 3, а у его мамы - Model S.

За собой смотри: один из боссов Ford потроллил Tesla и был раскритикован фанатами обеих марок

"Беспокойтесь о своих собственных проблемах", - прокомментировал пост Левина еще один пользователь Twitter. "Кроссоверы Ford Bronco поставляются с протекающими крышами, несовпадающими деталями интерьера, неокрашенными панелями кузова, незатянутыми шлангами радиатора, которые и т.д. Не говоря уже о 2,7-литровых двигателях, которые разваливаются и рулевых тягах, которые выходят из строя".

Кстати, это не первый раз, когда топ-менеджер Ford преследует Tesla в Twitter. Так, в марте Левин предположил, что клиенты Tesla, заплатившие 10 тысяч долларов за функцию автопилота "Full-Self Driving", получили в довесок "паразитное ПО". Он также раскритиковал Tesla в апреле после того, как автопроизводитель повысил цены на свои "солнечные крыши".

Напомним, что 87-летний поклонник марки Ford одним из первых в Испании приобрел электрический спорткар Mustang Mach-E. И считает, что покупка сейчас авто с ДВС - огромная ошибка.

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