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У автомобільних асистентів Apple CarPlay і Android Auto з'явився конкурент: 15 млн установок за рік

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Четвер 28 жовтня 2021 15:58
У автомобільних асистентів Apple CarPlay і Android Auto з'явився конкурент: 15 млн установок за рік Фото: мультимедійна система автомобіля (autoevolution.com)
Автор: Константин Широкун

Один з найбільших виробників смартфонів, китайська компанія Oppo, приєднується до Apple та Android, показавши власну платформу для автомобільних мультимедійних систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autoevolution.

В Орро впевнені, що у 2022 році ця система буде встановлена на 15 мільйонів автомобілів. Нову платформу назвали Carlink. Компанія розраховує, що Carlink стане багатофункціональною платформою, яка об'єднує кілька систем.

У автомобільних асистентів Apple CarPlay і Android Auto з'явився конкурент: 15 млн установок за рікКомпанія заявляє, що Carlink дозволить автовиробникам оснащувати свої автомобілі цифровими автомобільними ключами, впровадження яких в наші дні просувається дуже повільно.

Контроль рівня заряду батареї електромобілів, Віддалений запуск двигуна, контроль охоронної сигналізації - всіма цими функціями можна управляти через фірмові мобільні додатки автовиробників. Але в Oppo обіцяють інтегрувати всі ці функції навіть в смарт-годинник.

У автомобільних асистентів Apple CarPlay і Android Auto з'явився конкурент: 15 млн установок за рікКитайський виробник телефонів заявляє, що вже співпрацює з низкою автовиробників, щоб підготувати свою платформу для масового впровадження. Ще невідомо, чи планує Carlink виходити за межі Китаю. За підсумками минулого року Oppo зайняв 5 місце у світі з продажу смартфонів. Основні продажі Oppo припадають на азійський ринок.

Раніше ми писали, що Volvo перетворив машинку Lego на справжній навантажувач. Компанія Volvo Construction Equipment використовувала модель серії LEGO Technic.

Також повідомлялося, що електричний Mercedes-Benz Sprinter отримав унікальний ремінь безпеки з підігрівом. Ремінь зігріває швидше, ніж традиційне сидіння з підігрівом.

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