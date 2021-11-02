Автомобильные поездки на BlaBlaCar подорожают для пассажиров минимум на 10%

Грядущее введение платы за пользованием сервисом BlaBlaCar приведет к удорожанию поездок для пассажиров. Точный размер комиссии при бронировании поездки находится на стадии утверждения.

Об этом рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar Николя Брюссон в интервью РБК-Украина Авто.

Уже в конце 2021 года или начала 2022-го популярный сервис поиска попутчиков для автомобильных поездок BlaBlaCar введет в Украине плату для пользователей карпулинга. Сервис останется бесплатным для водителей, а вот пассажирам придется платить комиссию при ойлайн-бронировании поездки на платформе.

"Для пассажиров появится комиссия при онлайн-бронировании поездки на платформе, — рассказал CEO и соучредитель BlaBlaCar. — Этот сбор будет полностью возвращаемым, если водитель или пассажир отменяют поездку".

При этом оплата самой поездки, как и раньше, будет осуществляться наличными непосредственно водителю. На данный момент размер комиссии еще не утвержден, но известно, что она составит не менее 10% от стоимости поездки.

"Размер комиссии пока точно не определен, — отметил Брюссон. — Могу сказать, что она будет составлять 10–15% от стоимости поездки".

Соответственно, для пассажиров поездки на BlaBlaCar подорожают на размер комиссии.

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