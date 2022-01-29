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Автомобилисты против домохозяек: что экологичнее - ДВС или газовые плиты

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Суббота 29 января 2022 11:13
Автомобилисты против домохозяек: что экологичнее - ДВС или газовые плиты Исследование вредных выбросов при сгорании бытового газа (Фото: Associated Press)
Автор: Александр Мороз

Новое исследование американских ученых показало, что газовые плиты приносят больший вред экологии и здоровью людей, чем автомобили. Причем, даже тогда, когда они выключены.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на агентство Associated Press.

Группа калифорнийских ученых провела исследование вреда, наносимого окружающей среде обычными газовыми плитами. И оказалось, что даже когда они не работают, микроутечки газа все равно есть. Из-за этого только в США ежегодно выбрасывается в воздух 2,6 миллиона тонн метана - в эквиваленте углекислого газа.

Это соответствует ежегодному количеству парниковых газов, выбрасываемых 500 тыс. автомобилей. Метан также является парниковым газом, который в десятки раз вреднее для экологии, чем углекислый газ. Это количество метана превышает даже ущерб от 6,8 млн тонн углекислого газа, который бытовые плиты выбрасывают в воздух непосредственно при сжигании газа.

Автомобилисты против домохозяек: что экологичнее - ДВС или газовые плиты

Исследователи изучили 53 кухни в Калифорнии, измерив выбросы во время работы газовых плит и во время их простоя. Примечательно, но три четверти выбросов метана произошло, когда конфорки были выключены.

Пикантность ситуации состоит в том, что у Агентства по охране окружающей среды США в стандартах качества воздуха в помещениях содержание этого газа никак не регламентируется.

По мнению ученых, это переворачивает общепринятые представления об уменьшении углеродного следа от деятельности человека, согласно которым газ чище, чем уголь и нефть.

Во многих городах США, включая Нью-Йорк, Сан-Франциско, Окленд, Сан-Хосе, уже сейчас действуют запреты на использование газовых плит в новом строительстве.

Автомобилисты против домохозяек: что экологичнее - ДВС или газовые плиты

С точки зрения вредных выбросов, приготовление пищи на газе лучше, чем использование электрической плиты, работающей на энергии, получаемой из ископаемого топлива. Но хуже, чем использование электрической плиты, работающей от солнечной энергии.

Напомним, что компания Nissan объявила о масштабном отзыве в США кроссоверов Rogue, продающимся в Украине под именем X-Trail. Причина – опасность возгорания автомобиля из-за мокрой обуви.

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