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Автомобілісти проти домогосподарок: що екологічніше-ДВС або газові плити

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Субота 29 січня 2022 11:13
Автомобілісти проти домогосподарок: що екологічніше-ДВС або газові плити Дослідження шкідливих викидів при згорянні побутового газу (Фото: Associated Press)
Автор: Олександр Мороз

Нове дослідження американських вчених показало, що газові плити приносять більшої шкоди екології та здоров'ю людей, аніж автомобілі. Причому, навіть тоді, коли вони вимкнені.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Associated Press.

Група каліфорнійських вчених провела дослідження шкоди, що наноситься навколишньому середовищу звичайними газовими плитами. І виявилося, що навіть коли вони не працюють, мікровитоки газу все одно є. Через це тільки в США щорічно викидається у повітря 2,6 мільйона тонн метану – в еквіваленті вуглекислого газу.

Це відповідає щорічній кількості парникових газів, що викидаються 500 тис. автомобілів. Метан також є парниковим газом, який в десятки разів шкідливіший для екології, ніж вуглекислий газ. Ця кількість метану перевищує навіть 6,8 млн тонн вуглекислого газу, який побутові Плити викидають у повітря безпосередньо при спалюванні газу.

Автомобілісти проти домогосподарок: що екологічніше-ДВС або газові плити

Дослідники вивчили 53 кухні в Каліфорнії, вимірявши викиди під час роботи газових плит і під час їх простою. Примітно, але три чверті викидів метану сталося, коли конфорки були вимкнені.

Пікантність ситуації полягає в тому, що в Агентства з охорони навколишнього середовища США в стандартах якості повітря в приміщеннях вміст цього газу ніяк не регламентується.

На думку вчених, це перевертає загальноприйняті уявлення про зменшення вуглецевого сліду від діяльності людини, згідно з якими газ чистіше, ніж вугілля і нафта.

У багатьох містах США, включаючи Нью-Йорк, Сан-Франциско, Окленд, Сан-Хосе, вже зараз діють заборони на використання газових плит в новому будівництві.

Автомобілісти проти домогосподарок: що екологічніше-ДВС або газові плити

З точки зору шкідливих викидів, приготування їжі на газі краще, ніж використання електричної плити, що працює на енергії, одержуваної з викопного палива. Але гірше, ніж використання електричної плити, що працює від сонячної енергії.

Нагадаємо, що компанія Nissan оголосила про масштабне відкликання в США кросоверів Rogue, що продається в Україні під ім'ям X-Trail. Причина-небезпека загоряння автомобіля через мокре взуття.

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