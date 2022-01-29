Автомобілісти проти домогосподарок: що екологічніше-ДВС або газові плити
Нове дослідження американських вчених показало, що газові плити приносять більшої шкоди екології та здоров'ю людей, аніж автомобілі. Причому, навіть тоді, коли вони вимкнені.
Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на агентство Associated Press.
Група каліфорнійських вчених провела дослідження шкоди, що наноситься навколишньому середовищу звичайними газовими плитами. І виявилося, що навіть коли вони не працюють, мікровитоки газу все одно є. Через це тільки в США щорічно викидається у повітря 2,6 мільйона тонн метану – в еквіваленті вуглекислого газу.
Це відповідає щорічній кількості парникових газів, що викидаються 500 тис. автомобілів. Метан також є парниковим газом, який в десятки разів шкідливіший для екології, ніж вуглекислий газ. Ця кількість метану перевищує навіть 6,8 млн тонн вуглекислого газу, який побутові Плити викидають у повітря безпосередньо при спалюванні газу.
Дослідники вивчили 53 кухні в Каліфорнії, вимірявши викиди під час роботи газових плит і під час їх простою. Примітно, але три чверті викидів метану сталося, коли конфорки були вимкнені.
Пікантність ситуації полягає в тому, що в Агентства з охорони навколишнього середовища США в стандартах якості повітря в приміщеннях вміст цього газу ніяк не регламентується.
На думку вчених, це перевертає загальноприйняті уявлення про зменшення вуглецевого сліду від діяльності людини, згідно з якими газ чистіше, ніж вугілля і нафта.
У багатьох містах США, включаючи Нью-Йорк, Сан-Франциско, Окленд, Сан-Хосе, вже зараз діють заборони на використання газових плит в новому будівництві.
З точки зору шкідливих викидів, приготування їжі на газі краще, ніж використання електричної плити, що працює на енергії, одержуваної з викопного палива. Але гірше, ніж використання електричної плити, що працює від сонячної енергії.
Нагадаємо, що компанія Nissan оголосила про масштабне відкликання в США кросоверів Rogue, що продається в Україні під ім'ям X-Trail. Причина-небезпека загоряння автомобіля через мокре взуття.