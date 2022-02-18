С автобусом на прицепе: как в Польше тракторы детей в школу возили

Польский трактор Ursus C-360 в снежную зиму отвозил детей в школу в одном из городков Варшавского воеводства в Польше. Для этой задачи также использовался пассажирский прицеп Jelcz PO-1.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Szukajwarchiwach.

Причина столь необычного автопоезда достаточно проста. Как правило, пассажирский прицеп буксировался автобусом Jelcz 043. Но в непогоду, когда дороги становились слишком скользкими, или покрывались толстым слоем снега, вместо автобусов в роли тягача использовались тракторы. Подтверждают это фотографии 1978 года, сделанные в одном из поселков Варшавского воеводства.

Интересно, что обе единицы техники, которые использовались в связке, производились в Польше. Трактор Ursus C-360 – это один из самых массовых тракторов Польши. Он производился с 1976 по 1994 год, всего же было выпущено около 282 000 единиц. Существовали как моно-, так и полноприводные версии колесного трактора.

Автобусный прицеп производства Jelczańskie Zakłady Samochodowe в Елче являл собой укороченный кузов пригородного автобуса Jelcz 043. Серийный выпуск автобуса начался в 1965 году. Изначально они предназначались для экспорта в соседние социалистические страны, но некоторые экземпляры оставались и в Польше. Удивительно, но заводом была разработана специальная модификация школьного пассажирского прицепа, и буксировка трактором предусматривалась изначально.

Главными недостатками такой конструкции являлась плохая пылезащита и проникновение в салон выхлопных газов от тягача. Использование автобусных прицепов с пассажирами было запрещено польским законодательством только в 1997 году. После списания их массово переделывали в уличные кафе, беседки, торговые точки.

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