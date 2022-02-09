Audi снимает с производства свой самый доступный кроссовер

У самого компактного внедорожника бренда из Ингольштадта не будет преемника нового поколения. В Audi сконцентрируются на премиальных и более крупных моделях.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на издание Handelsblatt.

"Мы сделали Audi премиальным брендом. И теперь ограничим наш модельный ряд снизу и расширим его вверху", - заявил генеральный директор Audi Маркус Дюсманн.

Это означает, что по завершении жизненного цикла этого внедорожника самым компактным SUV марки станет Q3. Кроме того, компания приняла решение не продолжать линейку супермини A1.

Решение вывести гамму моделей Audi на более высокий уровень повторяет стратегию конкурентов Mercedes-Benz и BMW, у которых нет субкомпактных моделей.

Самый маленький внедорожник Audi Q2, разделивший платформу MQB с VW T-Roc и Skoda Kamiq, дебютировал в 2016 году. А спустя два года появились спортивная версия SQ2 мощностью 300 сил и удлиненный вариант Q2L для Китая. В 2020-м модель подверглась легкому фейслифтингу и вряд ли переживет еще какие-нибудь обновления до своего снятия с конвейера через несколько лет.

В Украине Audi Q2 не предлагается - по-видимому, из-за низкого спроса на эту модель. Согласно стратегии бренда Audi, с 2026 года все новые машины марки будут исключительно электрическими.

Напомним, что новые шпионские фотографии Audi Q9 показывают, каким будет новый немецкий кроссовер. По данным инсайдеров, приоритетным рынком для новинки станет Китай.