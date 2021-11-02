Акции Tesla обвалились после твита Илона Маска о том, что контракт с Hertz на 100 тысяч машин не подписан

Акции Tesla упали на 5,5% после того, как Илон Маск объявил, что масштабная сделка с Hertz на поставку 100 тысяч электромобилей еще не подписана.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе капитализация Tesla впервые в истории компании перешагнула отметку 1 трлн долларов. Этому способствовала новость о том, что один из крупнейших в мире сервисов аренды автомобилей Hertz закажет рекордную партию электромобилей в количестве 100 тысяч единиц на сумму около 4,2 млрд долларов.



Однако теперь стало известно, что контракт все еще не подписан. Об этом 1 ноября в Twitter написал основатель компании Илон Маск.

"Я хотел бы подчеркнуть, что контракт с Hertz еще не подписан", - отметил Маск.

По словам Маска, сейчас спрос на Tesla намного превышает производственные возможности компании, поэтому в компании Hertz не могут рассчитывать на скидку даже с оглядкой на рекордный заказ.



На фоне этих высказываний Маск акции Tesla на торгах 2 ноября упали на 5,5%, до 1142,4 долларов за акцию бумагу на предварительных торгах на бирже NASDAQ. Максимальное же падение стоимости превысило 7%.

Напомним, что о заказе 100 тысяч электромобилей Tesla компания Hertz сообщила 25 октября. Основную долю в заказе должны составить машины Model 3, а сама сделка обошлась бы компании примерно в 4,2 миллиарда долларов.

На данный момент официальных комментариев со стороны Hertz не поступало.

Ранее сообщалось, что компания Bosch инвестирует почти 500 млн долларов в свой новый завод по производству микросхем для автомобилей. Инвестиции позволят расширить производство и приблизить окончание дефицита полупроводников в мировой автомобильной индустрии.