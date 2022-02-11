Африка смогла, Украина - пока нет: в Кении начнут массовое производство электробусов

Первый электрический автобус, спроектированный и построенный в Африке, уже начал эксплуатацию на улицах Найроби в Кении. В 2023 году должно стартовать массовое производство новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Подразумевается, что продаваться электробус будет по всему континенту. Машина была разработана шведско-кенийским стартапом Opibus, который специализируется на электрических технологиях для Африки и уже предлагает ряд наборов для перевода мотоциклов и внедорожников на электротягу.

Электробус Opibus основан на собственной модульной платформе для электромобилей, которую можно адаптировать для нескольких различных типов транспортных средств. Он оснащен электродвигателем мощностью 225 кВт и питается от батареи емкостью 121 кВт•ч. Предполагается, что на одном заряде электробус сможет проезжать до 120 км. Максимальная скорость новинки – 95 км/ч. Батарея поддерживает зарядные станции мощностью до 90 кВт.

Компания Opibus утверждает, что ее электромобили специально адаптированы для африканского региона с упором на надежность, долговечность и сравнительно низкую стоимость. Автобус был спроектирован и изготовлен на заводе Opibus в Кении.

Ориентировочно, цена электробуса не должна превышать 50 тыс. долларов. Согласно расчетам производителя, стоимость эксплуатации электробуса может быть вдвое меньше, чем у сопоставимого дизельного автобуса, и он требует на 80% меньше трат на обслуживание.

Первая партия из десяти машина выйдет на маршруты столицы Кении, Найроби, уже летом. Сейчас первый опытный образец проходит испытания в окрестностях столицы. В целях мотивации потенциальных покупателей стартап также установит несколько точек зарядки за собственный счет.

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