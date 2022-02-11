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Африка смогла, Украина - пока нет: в Кении начнут массовое производство электробусов

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 10:02
Африка смогла, Украина - пока нет: в Кении начнут массовое производство электробусов Электробус Opibus (Фото: cleantechnica.com)
Автор: Константин Широкун

Первый электрический автобус, спроектированный и построенный в Африке, уже начал эксплуатацию на улицах Найроби в Кении. В 2023 году должно стартовать массовое производство новинки.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Autocar.

Подразумевается, что продаваться электробус будет по всему континенту. Машина была разработана шведско-кенийским стартапом Opibus, который специализируется на электрических технологиях для Африки и уже предлагает ряд наборов для перевода мотоциклов и внедорожников на электротягу.

Африка смогла, Украина - пока нет: в Кении начнут массовое производство электробусовЭлектробус Opibus основан на собственной модульной платформе для электромобилей, которую можно адаптировать для нескольких различных типов транспортных средств. Он оснащен электродвигателем мощностью 225 кВт и питается от батареи емкостью 121 кВт•ч. Предполагается, что на одном заряде электробус сможет проезжать до 120 км. Максимальная скорость новинки – 95 км/ч. Батарея поддерживает зарядные станции мощностью до 90 кВт.

Компания Opibus утверждает, что ее электромобили специально адаптированы для африканского региона с упором на надежность, долговечность и сравнительно низкую стоимость. Автобус был спроектирован и изготовлен на заводе Opibus в Кении.

Африка смогла, Украина - пока нет: в Кении начнут массовое производство электробусовОриентировочно, цена электробуса не должна превышать 50 тыс. долларов. Согласно расчетам производителя, стоимость эксплуатации электробуса может быть вдвое меньше, чем у сопоставимого дизельного автобуса, и он требует на 80% меньше трат на обслуживание.

Первая партия из десяти машина выйдет на маршруты столицы Кении, Найроби, уже летом. Сейчас первый опытный образец проходит испытания в окрестностях столицы. В целях мотивации потенциальных покупателей стартап также установит несколько точек зарядки за собственный счет.

Ранее мы писали, что на украинских дорогах появятся новые светофоры. Стало известно, что они будут регулировать.

Также сообщалось, что половина АЗС продают бензин без прибыли. Это связано с регулированием цен на топливо государством.

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