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Африка змогла, Україна - поки ні: в Кенії почнуть масове виробництво електробусів

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П'ятниця 11 лютого 2022 10:02
Африка змогла, Україна - поки ні: в Кенії почнуть масове виробництво електробусів Електробус Opibus (Фото: cleantechnica.com)
Автор: Константин Широкун

Перший електричний автобус, спроектований і побудований в Африці, вже почав експлуатацію на вулицях Найробі в Кенії. У 2023 році має стартувати масове виробництво новинки.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Autocar.

Мається на увазі, що продаватися електробус буде по всьому континенту. Машина була розроблена шведсько-кенійським стартапом Opibus, який спеціалізується на електричних технологіях для Африки і вже пропонує ряд наборів для перекладу мотоциклів і позашляховиків на електротягу.

Африка змогла, Україна - поки ні: в Кенії почнуть масове виробництво електробусівЕлектробус Opibus заснований на власній модульній платформі для електромобілів, яку можна адаптувати для декількох різних типів транспортних засобів. Він оснащений електродвигуном потужністю 225 кВт і живиться від батареї місткістю 121 кВт•год. Передбачається, що на одному заряді електробус зможе проїжджати до 120 км. Максимальна швидкість новинки – 95 км/год. Батарея підтримує зарядні станції потужністю до 90 кВт.

Компанія Opibus стверджує, що її електромобілі спеціально адаптовані для африканського регіону з упором на надійність, довговічність і порівняно низьку вартість. Автобус був спроектований і виготовлений на заводі Opibus в Кенії.

Африка змогла, Україна - поки ні: в Кенії почнуть масове виробництво електробусівОрієнтовно, ціна електробуса не повинна перевищувати 50 тис. доларів. Згідно з розрахунками виробника, вартість експлуатації електробуса може бути вдвічі менше, ніж у порівнянного дизельного автобуса, і він вимагає на 80% менше витрат на обслуговування.

Перша партія з десяти вийде на маршрути столиці Кенії, Найробі, вже влітку. Зараз перший дослідний зразок проходить випробування в околицях столиці. З метою мотивації потенційних покупців стартап також встановить кілька точок зарядки власним коштом.

Раніше ми писали, що на українських дорогах з'являться нові світлофори. Стало відомо, що вони будуть регулювати.

Також повідомлялося, що половина АЗС продають бензин без прибутку. Це пов'язано з регулюванням цін на паливо державою.

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